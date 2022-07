Audi Q6 is eigenlijk een hele dure Volkswagen

Het uiterlijk liegt er niet om. De vergelijking met de Volkswagen Atlas en Audi Q6 is gauw gemaakt.

De Volkswagen Touareg of de Amarok. Dat zijn zo’n beetje de grootste modellen van Volkswagen die je hier in Nederland kunt bestellen. In andere regio’s heb je ook nog de Atlas. Op basis van die Atlas heeft Audi een eigen plasje gedaan, dat is de Q6 geworden. Net als de Atlas, komt de Q6 niet naar Nederland.

De nieuwe Audi Q6 is voor de Chinese markt. Het model zal gelanceerd worden in het land onder merknaam SAIC Audi. Hoewel Audi zijn eigen sausje heeft gegoten over het design van de Atlas, zijn de basislijnen van de Volkswagen overduidelijk te zien. Wat ook duidelijk opvalt is hoe groot het apparaat wel niet is.

Hoewel Volkswagen de Atlas ook in onder andere de Verenigde Staten verkocht, blijft de Audi Q6 exclusief voor China. Het model is gebaseerd op het welbekende MQB-platform van de Volkswagen Groep.

De enorme auto is dik 5 meter lang, 2 meter breed en 1,78 meter hoog. Ondanks de naamgeving is de Q6 daarmee iets groter dan de Q7. Chinezen kunnen kiezen uit een zes- of zevenzits configuratie. Prijzen beginnen omgerekend bij 72.000 euro voor de Q6.