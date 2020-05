Vakantie in eigen land? Deze Mercedes is je nieuwe vriend

De kans is groot dat dit jaar meer Nederlanders dan ooit vakantie in het eigen land gaan vieren. Een rondtrekkende vakantie doe je met deze Mercedes camper.

Je kunt natuurlijk met een sportwagen naar de camping rijden, maar de lol is al snel illegaal. Met een daglimiet van 100 km/u op de snelweg is een glimlach op je gezicht ver te zoeken. Over een dijk scheuren in de zomer is ook niet alles. Denk aan fietsers en ander verkeer want ja. Je bent niet de enige die vakantie in het eigen land doorbrengt.

Het alternatief is om naar een camper te kijken. Dat klinkt misschien niet des Autoblogs, maar hoor ons even aan. Op Marktplaats vonden we een Mercedes-Benz Sprinter. Deze bedrijfswagen is omgebouwd tot een volwaardige camper. De prijs is met 56.500 euro even schrikken. Daar krijg je wel het één en ander voor terug.

Zo is dit niet een oud barrel, maar een Sprinter uit 2015. Verder hoef jij je tijdens deze vakantie in eigen land niet te vervelen dankzij alle gemakken die zich aan boord van de camper begeven. Een PlayStation 4 en een goede muziekinstallatie zijn bijvoorbeeld aanwezig.

De Mercedes Sprinter 316 heeft 111.000 kilometer gelopen en is door Leko omgebouwd. Of het zijn geld waard is? Oordeel zelf. Een Autoblog Fotoworkshop zou de adverteerder niet misstaan.