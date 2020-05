Exclusief: Ford Mustang Mach-E vertraagd, geen 8% bijtelling

Slecht nieuws voor klanten die een order hebben staan voor de elektrische Ford Mustang Mach-E. Dit jaar met 8% bijtelling rijden zit er niet in.

Een herhaling van zetten. Dit keer is het geen Tesla, maar Ford. En het is geen Model 3, maar de nieuwe Mustang Mach-E. Vorig jaar lukte het Tesla niet om alle Model 3-bestellingen tijdig af te leveren. Dat betekende dat duizenden zakelijke rijders 8% bijtelling gingen betalen in plaats van de beloofde 4% bijtelling. Hetzelfde staat dit jaar te gebeuren met de Ford Mustang Mach-E.

De elektrische crossover van Ford zou eind dit jaar op de markt komen. De eerste prognose dat dit misschien niet zou lukken kwam een maand geleden. De fabrieken van Ford produceerden door het coronavirus tijdelijk geen auto’s. De top van Ford communiceerde naar dealers en importeurs dat nieuwe modellen een mogelijke vertraging zouden oplopen.

Ford Mustang Mach-e officieel vertraagd

De kogel is nu door de kerk. De Ford Mustang Mach-E loopt een dusdanige vertraging op dat 8% bijtelling er dit jaar niet meer in zit. Dat heeft Ford bekendgemaakt tegenover Autoblog.nl. Niet alleen Nederland heeft te maken met de vertraging. De Mach-E komt helemaal niet naar Europa dit jaar. Nederland is echter een cruciale markt vanwege de unieke bijtellingsconstructie.

De Mustang Mach-E is voor Europa uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat de zakelijke rijder geen 8% bijtelling, maar 12% bijtelling moet gaan betalen over een gedeelte van het aanschafbedrag.

De elektrische crossover heeft een vanafprijs van 49.995 euro. In eerste instantie zou dat dus 8% bijtelling betekenen over de eerste 45.000 euro. Dat gaat nu 12% bijtelling over 40.000 euro worden. Een significant verschil. Ford stelt dat de Mustang Mach-e desondanks nog steeds een aantrekkelijke prijs heeft.

Wat kunnen klanten doen?

Dealers zijn begonnen met het informeren van klanten. Het is niet bekend of klanten een order kosteloos kunnen annuleren of dat er enige compensatie vanuit Ford komt. Ford Nederland zegt tegenover Autoblog.nl hier op een later moment op terug te komen.