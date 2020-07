Vakantie met de motor: dit neem je mee!

Kun jij de checklist verder aanvullen?

Op vakantie gaan met de motor is voor iedereen natuurlijk ontzettend anders. Er zijn mensen die nog nooit op vakantie zijn geweest met een tweewieler, een enkele keer en er zijn ervaren vakantiegangers. Ikzelf val onder de categorie een enkele keer. Een ervaren motorreiziger ben ik dan zeker niet maar beginnersfouten zijn er ook om van te leren. Ik probeer dan ook mijn ervaringen te delen in een checklist om ervoor te zorgen dat jullie reis soepeler verloopt. Schroom natuurlijk niet om de checklist aan te vullen!

Voorbereiding en plan

Heel cliché maar alles gaat of staat met een goede voorbereiding. Je hoeft natuurlijk lang niet alles uit van te voren uit te stippelen maar het kan wel. Denk er bijvoorbeeld eens na hoe je gaat navigeren. Gebruik je een telefoon of navigatiesysteem, dan zorg je voor een goede bevestiging en oplader. Tip: test hem van tevoren, uit ervaring kan ik vertellen dat het ontzettend vervelend is als de oplader op de motor niet werkt tijdens de vakantie. Als je de route gaat uitstippelen is het goed om na te denken of je toeristische trekpleisters wilt overslaan en of je eventueel een ‘doorgaanssnelweg’ wilt gebruiken. Vaak is het leuk om ook een deel van de reis binnendoor af te leggen. Denk er vooral aan dat je binnendoor tot 350 kilometer per dag kunt maken en op de snelweg tot 600. Plan niet te krap want ziekte, file en wegwerkzaamheden kunnen deel uitmaken van je reis. Je gaat op vakantie dus ben niet gehaast. -Ohja, mocht je blond zijn en denken een leuke trekpleister op de kaart te hebben ontdekt, Google hem dan even. Je wilt niet op het verlaten industrieterrein ‘Panigale’ uitkomen.-

Bij een goede voorbereiding hoort ook het verblijf. Soms loont het om een hotel van te voren te boeken maar dit is zeker niet nodig. Mocht je een kampeertype zijn moet je over de uitrusting nadenken. Dit kant van tent, luchtbed, slaapzaak en opblaasbaar kussen tot kookuitrusting met waterkoker gaan.

Voorbereiding motor op vakantie

Check je motor zelf goed van tevoren of laat hem eventueel nakijken. Let voor vertrek nog even goed op de banden en ketting. Deze wil je onderweg niet laten vervangen. En ook dan spreek ik helaas uit ervaring. Vooral als je naar warme landen gaat of veel kilometers gaat maken is het niet slim om met een half versleten band op pad te gaan. Om je ketting ook tijdens de reis in goede conditie te houden is kettingspray aan te raden. Kettingspray verkopen ze ook in reisflacons dus deze passen ideaal in je bagage. Zorg ook dat je jouw motor goed op slot kan zetten op vakantie. Want ook in jouw vakantieland is het dievengilde zeker weten goed vertegenwoordigd.

Bagage mee op de motor tijdens de vakantie

Zoals je ziet hoef je niet veel bagage mee te nemen voor een vakantie op de motor. Ik koos ervoor zo simpel mogelijk van huis te gaan. Mijn tas was speciaal voor de Panigale gemaakt en bleef daarom ook mooi zitten. De maximumsnelheid van 100 km/u voor deze tas is tijdens de reis wel overschreden. Wellicht iets om daar rekening mee te houden.

Mocht je het professioneler willen aanpakken kan een mooie topkoffer met een paar zijtassen geen kwaad. In een rugtas of tanktas kun je ook altijd wat spullen kwijt. Mocht je motor ervoor geschikt zijn is de beste oplossing natuurlijk een kofferset. Met een racer zijn speciale ‘tailbags‘ aan te raden als je jezelf redt met weinig bagage.

Kleding en verzorging tijdens de motorvakantie

Op vakantie gaan op de motor in een warm land met alleen wat ondergoed, een setje ‘normale kleding‘ en twee onderpakken is niet aan te raden. In een warm land zal een koelvest beter volstaan terwijl je in een regenachtig land echt regenkleding nodig hebt. Een paar sneakers is ook aan te raden als je de omgeving ook zonder motor wilt verkennen. Naast zomerhandschoenen is een set overhandschoenen ook ideaal om wat slechter weer te trotseren. Mocht je geen kleine flacon wasmiddel mee willen nemen voor de handwas zul je meer ruimte beschikbaar moeten stellen voor kledij. Voor lange ritten is een niergordel ook heel fijn.

Natuurlijk is een tandenborstel met wat tandpasta, shampoo en een douchegel niet geheel onbelangrijk. En mocht je nou een beetje goed voor de dag willen komen op vakantie: na een lange rit op de motor is deodorant ook geen overbodige luxe.

Gereedschap

Als je zelf twee linkerhanden hebt zul je aan het meeste gereedschap niet veel hebben. Mocht je zelf goed kunnen sleutelen zijn een extra set lampen, een paar zekeringen, moeren en boutjes en een paar steeksleutels en schroevendraaiers geen overbodige luxe. Zo kun je zelf wat kleine problemen oplossen mocht dit nodig zijn. Daarnaast is het verstandig om voor een verre reis pechhulp af te sluiten en het nummer mee te nemen. Naast gereedschap is een plaatje voor onder de zijstandaard ook een aanrader. Bij een zachte ondergrond staat jouw motor dan alsnog stevig.

Wat zit er in jouw portemonnee?

Een goede voorbereiding zit ook in het papierwerk. Zorg dus dat je alles gereed hebt voor vertrek. Niet in alle landen wordt een pinpas geaccepteerd dus vergeet de creditcard niet. Een id kaart of paspoort samen met het rijbewijs en kentekenbewijs zijn verplicht, net als de verzekeringspapieren/groene kaart in veel landen. Voor medische hulp is een zorgverzekeringspas aan te raden en voor medische hulp aan de motor de wegenwachtpas. In het ergste geval zul je ook een schadeformulier nodig hebben, neem deze dus ook altijd mee voor de zekerheid.

Overige tips

Een ongelukje is op vakantie (en op de motor) natuurlijk zo gebeurd. Er zijn mini first-aid kitjes met wat pleisters en verband. Misschien iets wat je minder makkelijk vergeet: de opladers van telefoons, navigatie en eventueel een helm. Voor het behoud van je oren is een setje oordoppen ook een puntje voor de checklist. En de allerlaatste tip: let op de geldende verkeersregels. Op een terrasje een biertje achterover tikken en daarna op de motor stappen wordt niet overal gewaardeerd. En let op de toegestane snelheid, niet in alle landen zijn apps die waarschuwen voor de maximumsnelheid en flitsers toegestaan. Mocht je dit vergeten zijn is een souveniertje van jouw vakantie op de motor natuurlijk ook altijd mooi. Al moet ik toegeven dat ze op de Stelviopas mooiere plaatjes schieten voor minder geld.

Mochten jullie nog (met de motor) op vakantie gaan, geniet vooral! En mocht je de checklist willen aanvullen zie ik de comments graag tegemoet.