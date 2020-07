Maserati strandt op strand in Noordwijk

Dat deze Maserati strandt op het strand bij Noordwijk had niemand kunnen zien aankomen.

Het is weer vakantietijd. Tijd om te denken aan roadtrips naar het zuiden. Of juist het noorden. Tijd om te kijken naar de gaafste vakantieauto’s, de handigste tips of even de boetes te checken in het buitenland.

Vakantie

De aanloop en reis naar de bestemming is onderdeel van de lol. Zeker voor de petrolhead is er voldoende te regelen: de route uitstippelen en zorgen dat de auto in tip-top conditie is. Maar waarom zo moeilijk doen? Deze Maserati bewijst namelijk dat je ook prima lol kunt hebben in ons eigen koude kikkerlandje.

Ghibli

Het betreft een heuse Maserati Ghibli van de derde generatie, de zogenaamde ‘M157′ voor intimi, vrienden en familie. De zilveren limousine was in dit geval gehuurd. Ondanks dat de foto’s geblurred zijn, is te zien dat het om witte kentekens gaat. Dus waarschijnlijk een huurauto uit Duitsland.

Alle Duitsers

Het is natuurlijk heel polariserend en generaliserend om te zeggen, maar het zit natuurlijk bij alle Duitsers in het bloed om kuilen te graven als ze op het strand zijn. Dat zit ergens nog in hun DNA en krijg je er niet uit. net zoals je hond de rondjes loopt voordat ‘ie gaat liggen. Dat was vroeger om het gras plat te lopen, maar het zit er nog in bij die beestjes. Bij Duitsers is het niet anders.

Foutje bedankt!Deze toeristen waren niet echt handig bezig om met een gehuurde #maserati op strand te gaan rijden 🙈… Geplaatst door Politie Noordwijk op Zaterdag 11 juli 2020

Lekker graven

Met een Maserati Ghibli is het lekker graven. Met achterwielaandrijving, veel vermogen en nog meer trekkracht is het kinderlijk eenvoudig om je zelf in te graven. In dit geval was de Italiaanse schone vrijwel vereeuwigd met het zand. Yup, deze Maserati Ghibli strandt op het strand. Badum, tss. Aan de sporen te zien was het na een halve bocht allemaal weer voorbij.

Bergeingswagen

Uiteindelijk is het allemaal goedgekomen. Er kwam namelijk een gele bergingswagen om te helpen. Aangezien de voor de bergingswagen zo kenmerkende Alfa Romeo 159 niet achterop aanwezig was, kon deze de Ghibli uit zijn benarde positie bevrijden. De toeristen moesten de kosten direct vergoeden. En zo keerde de rust terug in het lommerrijke Noordwijk.

Fotocredit: EHBZ, Politie Noordwijk via Facebook.