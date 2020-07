Vakantieauto van het Jaar 2020 (deel 1)

Welkom bij deel 1 van de Vakantieauto van het Jaar verkiezing, editie 2020. In deel één maken we kennis met de eerste kandidaten.

Het is weer die tijd van het jaar, namelijk de Vakantieauto van het Jaar verkiezing! Dit jaar doen we het iets anders in vergelijking met vorig jaar. Zo hadden we voor de Vakantieauto van het Jaar 2019 meerdere categorieën. De categorieën zijn gesneuveld, waardoor we in één klap meteen vijf interessante kandidaten hebben die kans maken op de prestigieuze titel Autoblog Vakantieauto van het Jaar 2020.

Aan het concept van de verkiezing hebben we niet gesleuteld. Dat betekent dat er meerdere challenges zijn waar alle deelnemers aan mee zullen doen. De deelnemende auto’s kunnen punten verdienen met de onderdelen. De auto die op alle onderdelen de meeste punten heeft weten te verdienen wint de Autoblog Vakantieauto van het Jaar 2020. Het gaat om de volgende vier challenges.

Opladen + Bekerhouders Challenge

Tolpoort Challenge

Kofferbak Challenge

King of the Camping

De kandidaten (deel 1)

De Vakantieauto van het Jaar 2020 kent een strenge voorselectie. Het moet een recente auto zijn, maar het moet bijvoorbeeld ook een toffe auto zijn waar jij en ik als petrolheads het warm van krijgen. We kwamen uiteindelijk tot een vijftal kandidaten. In dit eerste deel behandelen we er drie.

Audi RS6 Avant

De RS6 hoeven we als auto niet uit te leggen. Het gezin kan mee, de bagage kan mee en het gaat ook nog hard als het moet. Het is en blijft een populaire auto onder alle doelgroepen. Maar de Audi RS6 Avant is niet de enige gave auto in deze verkiezing.

BMW M850i Cabriolet

Ja, er bestaat ook een BMW M8 Cabriolet. Maar stiekem is dit de betere auto. In ieder geval als Cabriolet. De M850i klinkt lekkerder dan de M8 en hij is ook nog eens comfortabeler. Bovendien is ‘ie met 530 pk nog steeds snel genoeg om je haren te laten wapperen. Een terechte kandidaat voor de Vakantieauto van het Jaar 2020.

Bentley Continental GT V8 Convertible

Uitgerust aankomen op de bestemming met het zonnetje op je bol. De nieuwe Bentley Continental GT V8 Convertible is weer een echt snoepje geworden. Kan deze cabrio het ook opnemen tegen zijn concurrenten in de strijd om de titel Vakantieauto van het Jaar?

Deel II (inclusief keuze van de winnaar) van de verkiezing zie je morgen om 16.00 uur op Autoblog!