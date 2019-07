Dít zijn de vakantieauto’s van het Jaar 2019

Met welke auto moet je deze vakantie op pad?

Met de zomervakantie voor de deur was het natuurlijk de ideale timing voor de Autoblog Vakantieauto van het Jaar 2019 verkiezing. De hele week stond in het teken van fantastische auto’s die bij uitstek geschikt zijn voor vakantie.

Tijdens de testdagen waren het de gelauwerde autojournalisten Casper Heij en Wouter Karssen die hun deskundige blik wierpen op de finalisten. Er waren twee categorieën: Familie en Fun. De eerste categorie is natuurlijk een belangrijke voor veel mensen die op vakantie gaan met kinderen en alle bagage die daarbij komt kijken. De fun-categorie is meer gericht op stellen die op vakantie gaan en daadwerkelijk lol willen beleven met de auto.

Familie: BMW 330i (G30)

In de Familie-categorie was het de spiksplinternieuwe BMW 3 Serie die aan het langste eind trok. De Zuid-Duitse sedan scoorde verrassenderwijs met een ruime bagageruimte en handige opbergmogelijkheden. Uiteraard stonden de rijeigenschappen op een zeer hoog niveau en scoorde de auto uitstekend bij de nu al legendarische ‘Tolpoort-challenge’. De BMW 3 Serie won van de medefinalisten als de Seat Tarraco, Range Rover Evoque en Skoda Scala. De Seat maakte overigens indruk met de hoeveelheid bagageruimte en de Range Rover Evoque won het onderdeel ‘King of the Camping’.

Fun: Porsche 911 Carrera S Cabriolet (992)

Dan het onderdeel fun! Hierbij waren er drie finalisten: de Ford Mustang Bullit, BMW Z4 en Porsche 911 Carrera S Cabriolet. de winst ging nipt naar de Porsche. De rijkwaliteiten van deze sportwagen staan op een zeer hoog niveau. Ook wist deze auto de volle winst te pakken bij de ‘Tolpoortchallenge’. De Ford Mustang Bullitt pakte de tweede plaats met een punt achterstand, de BMW Z4 Roadster kwam 2 punten te kort. Het lag dus erg dicht bij elkaar.

Reacties:

Jasper Koek, PR Manager Pon Porsche Import:

Wat een eer om met de net nieuwe 992 Cabriolet meteen in de prijzen te vallen. En ook nog eens in een categorie die voor Porsche erg belangrijk is: fun. Jullie verkiezing laat mooi zien waar de 911 allemaal toe in staat is, of het nou op het circuit, op de autoroute of op een bergpas is. Het is niet voor niets al decennia de sportwagen voor alledag.