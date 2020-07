Moeten we elektrische auto’s uit parkeergarages weren?

Het doven van een EV die in de fik is gevlogen, is bovengrond al aardig lastig. Laat staan een elektrische auto die in de parkeergarage staat.

Honderdzestig auto’s die door één fikkende elektrische auto beschadigd raken. Toegegeven: het was een uitzondering, maar de brand van eerder deze maand in een parkeergarage in Alkmaar, is wel oproep tot discussie. Een EV die in brand staat neemt namelijk extra risico’s mee voor de brandweer. Er komen giftige stoffen vrij en het is lastig de brand compleet te doven. Daarom dat Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid vandaag te gast was bij de BNR Nationale Autoshow, om antwoord te geven op de vraag of we elektrische auto’s nog wel in parkeergarages moeten parkeren.

Om te beginnen met de problemen. Want waarom is zo’n EV-brand nou lastiger om te doven? Dat komt vooral doordat de accucellen met z’n allen in een zo compact mogelijk pakket zitten. Daardoor kan de brandweer lastig de afzonderlijke cellen koelen en blijft het pakket zelf langer warm. En als een accucel een bepaalde temperatuur heeft bereikt, dan kunnen ze vanzelf weer in de fik vliegen. Daardoor moet je in de praktijk een auto soms dagenlang in een grote bak met water plaatsen, om deze te laten afkoelen.

Buiten, op de openbare weg, is dit accufikprobleem nog te overzien. Maar in een parkeerkelder, op de -2e of -3e verdieping, dan is het een serieus probleem. Want zo’n brandende elektrische auto krijg je niet zomaar uit een parkeergarage getrokken. Zeker niet als je door alle rook niks kunt zien en je honderden meters met zware apparatuur moet afleggen. Met andere woorden: het blussen van een EV die in een ondergrondse parkeergarage staat, is volgens Rosmuller nogal complex.

Dus, wat is de oplossing? Moeten we de elektrische auto dan maar weren uit de parkeergarage? Dat kan, maar is volgens Rosmuller wel een uiterst redmiddel. Hij ziet liever dat parkeergarages meer maatregelen nemen. Denk aan waar je de laadpalen het beste neer kan zetten, of beter denken aan sprinklers en dergelijken.

Ook voor de auto-industrie ziet hij nog kansen. Zo zouden de accu’s in theorie in kleinere pakketjes verdeeld kunnen worden, met een klein busmiddeltje in ieder pakket. Zo kan een brand meteen bij de bron worden bestreden. Volgens Rosmuller doen autofabrikanten hier op dit moment niet genoeg aan, hij roept ze dan ook op om hier meer aan te denken.

Het is niet voor het eerst dat het Instituut vraagt om meer maatregelen in parkeergarages. Ook de brandweer zelf kwam eerder dit jaar met aanbevelingen. Tot dusver leek zo’n elektrische-autobrand nog als een theoretisch probleem, tegelijkertijd worden er steeds meer elektrische auto’s verkocht in Nederland. Dan kan een theoretisch probleem, al snel een praktische worden. Honderdzestig Alkmaarse autobezitters kunnen daar inmiddels over meepraten.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Valéry Gresnigt van Polestar Nederland vertelt over de Polestar 2. En Wouter rijdt in de Rolls-Royce Cullinan.

Foto: Mini Brandweer! van @CarsbyCasper, via Autojunk.nl.