Jeroen van der Boom is een 911 knuffelaar

Je kent hem misschien als zanger of presentator, maar Jeroen van der Boom is ook gewoon een autoliefhebber.

Porsche is het merk dat het hart van Jeroen van der Boom sneller laat kloppen. Niet zo gek, want Porsche is sowieso een geliefd merk in ons land. Recent lieten we je een lijst zien met de registraties van dure bakken in één week. Met vlag en wimpel stak Porsche boven de rest uit. De onlangs gelanceerde 911 Turbo S verkoopt als zoete broodjes.

In een interview met Passie Voor Porsche laat van der Boom weten waar zijn liefde voor het merk vandaan komt. Het komt duidelijk naar voren dat de zanger een duidelijke 911 knuffelaar is. Hij heeft er aardig wat versleten. Van een 911 SC Cabrio uit 1982, 993 uit 1993 en een 997-4S uit 2008 tot en met de 991.2 uit 2019 die hij nu heeft. De ultieme Porsche is volgens hem de 911 SC. Hij had er eentje in de kleur Sahara Beige en is van der Boom naar eigen zeggen ‘overal’ mee geweest.

De vraag is natuurlijk of Jeroen van der Boom ook gecharmeerd is van de nieuwe 911 (992). De zanger geeft aan dat de 992 mooie lijnen heeft. De auto is echter eenvoudig te ‘verpesten’ door gekke combinaties. Dit laatste is met Porsche Exclusive mogelijk. Over smaak valt niet te twisten zullen we maar zeggen. Jeroen lijkt tevreden met zijn 991.2. Het ziet er niet naar uit dat er op de korte termijn een 992 op de oprit van de Porsche-liefhebber komt te staan.