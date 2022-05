Cayman GT4 ePerformance is instapper met 1.000 pk

Kijk, dat zet zoden aan de dijk. De Cayman GT4 ePerformance laat zien dat de toekomst goed is!

De volgende Porsche Cayman gaat een elektrische auto worden. Op deze wijze kan Porsche zal lang mogelijk de 911 voorzien van zo’n epische zescilinder boxer. Daarmee maakt Porsche een gewaagde beslissing. Het zou maar zo kunnen dat de Cayman namelijk sneller zal zijn dan de 911. Althans, die potentie is er.

Dat toont de Cayman GT4 ePerformance wel aan de de Duitsers net hebben onthuld. Dat is namelijk een soort test-voertuig voor Porsche. Zie het als een doorontwikkeling van de Mission R Concept die vorig jaar stond te shinen op de IAA in München.

Basis Cayman GT4 ePerformance

Het chassis is namelijk gelijk: in beide gevallen is de Cayman GT4 ClubSport de basis, de raceauto dus. In plaats van een zescilinder boxer heeft de Cayman ePerformance twee elektromotoren. Een op de vooras en eentje op de achteras. Het maximum vermogen in kwalificatiemodus is 999 pk (735 kW).

Misschien wel belangrijker is het vermogen in racetrim. Dan heeft de elektrische Porsche namelijk alsnog 612 pk (450 kW). Daarmee kun je dan 30 minuten volgas racen. Volgens Porsche is de GT4 ePerformance net zo snel op het circuit als de 992 GT3 Cup raceauto.

900V-systeem

Laden gaat ook snel, want dankzij het 900V-systeem kun je in een kwartiertje de batterij van 5% naar 80% laden. Hoe groot de accu is en wat de range is, vermelden de Duitsers dan weer niet. Wel wanneer de Porsche Cayman GT4 ePerformance zijn debuut maakt. De auto zal namelijk op komen draven bij het Goodwood Festival of Speed volgende maand.

718 GT4 ePerformance

In 2025 kunnen we de daadwerkelijke opvolger van de Porsche 718 Boxster en Cayman verwachten. Tot die tijd zal Porsche nog een paar leuke varianten van de huidige modellen maken. Denk aan de epische 718 Cayman GT4 RS. Daarnaast is er ook een Boxster Spyder RS op komst.

