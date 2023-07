Morgan Super 3 Malle Rally komt inclusief een vette vakantie

Moeten autofabrikanten vaker doen! Deze Morgan Super 3 Malle Rally is klaar voor een roadtrip.

Heb je elke keer excuses voor jezelf waarom je nog steeds niet die ene roadtrip hebt ondernomen? Koop dan maar de nieuwe Morgan Super 3 Malle Rally. Dan ontkom je er niet aan. De aanschaf van deze auto is inclusief een toffe roadtrip om het ding meteen aan het werk te zetten.

Roadtrip

De speciale Morgan is bedacht in samenwerking met het outdoor modemerk Malle. Wie deze auto koopt, mag een week lang op vakantie. Er is keuze uit drie smaakjes. Een roadtrip door het Verenigd Koninkrijk, de Alpen of een trip naar de Arctic in het hoge noorden. Elke vakantie betekent elke dag rijden en omvat meer dan 2.000 kilometer rijplezier. Is je gloednieuwe Morgan ook meteen ingereden!

In de basis is de Morgan Super 3 Malle Rally een Super 3, maar dan met wat tweaks. Het uiterlijk van de auto is een verwijzing naar de favoriete weg van Malle in het Verenigd Koninkrijk. Verder heb je stoelverwarming, USB-poorten en een bekerhouder aan boord om het reizen enigszins comfortabel te maken. Echt comfortabel is rijden in een Morgan natuurlijk nooit. Het hardcore karakter van open rijden moet je ding zijn.

Op de zijkant van de Morgan Super 3 Malle Rally zit een rond wit vlak. Aan kopers de taak om hun favoriete nummer te kiezen voor op de flank. Naast de auto en de vakantie krijg je met de aankoop ook toegang tot de Morgan fabriek. Daarmee kun je met eigen ogen zien hoe de auto gemaakt wordt. Verder sturen Morgan en Malle je niet met lege handen op weg. De aankoop komt met wat kleding, waaronder een lekkere warme jas. Geen overbodige luxe in een Morgan Super 3.

De Britse prijs begint bij 54.995 pond. In Nederland is Louwman Exclusive het aangewezen adres voor Morgan.