Rest van het F1-seizoen gratis op Viaplay, of niet?

Viaplay beloofde ons nog vijf gratis F1-races, die moeten dan nu komen.

De Zweedse streamingsdienst Viaplay deed een plechtige belofte aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen. Namelijk dat er in 2022 zes races gratis te bekijken zijn. Op dit moment was dit seizoen alleen de race in Zandvoort gratis te zien en met nog maar vijf races te gaan, zouden we deze allemaal moeten kunnen zien. Graties!

F1-races gratis op Viaplay

De streamingsdienst kwam zelfs met een vlammend persbericht in mei 2021. Daar staat klip en klaar in dat ieder jaar de Dutch Grand Prix gratis live wordt uitgezonden. Maar dat is nog niet alles, nee. Hiernaast zouden in totaal zes races beschikbaar komen voor de niet betalende Viaplay-kijker. Als bonus krijg je ook de samenvatting van de hoogtepunten voor noppes.

Allemaal mooie beloftes, maar maak deze dan ook waar. Want met nog vijf races voor de boeg begint de tijd te dringen. Eigenlijk bedoelen we hiermee dat alle vijf de resterende races gratis uitgezonden moeten worden door Viaplay, want dan komen ze op zes uit. Dat zou wel goed nieuws zijn, want dan kan iedereen in Nederland zien hoe Max Verstappen wereldkampioen wordt.

Addertje

Of zit er een addertje onder het gras? De streamingsdienst heeft namelijk nog niks laten weten. Als je de laatste races dan toch gratis levert, dan maak je daar natuurlijk veel reclame voor. Om er zo voor te zorgen dat je op de lange termijn meer (betalende) kijkers hebt. De streamingsdienst heeft de rechten in Nederland voor de F1 gekocht tot 2024, wellicht bedoelen ze dat in die periode zes races gratis worden aangeboden. Wij worden niet veel wijzer van het oude persbericht over hoe het nou zit.

En met ons ook de jongens van GPFans. Zij hebben contact gezocht met Viaplay, helaas hebben zij geen reactie gekregen. Fingers crossed dat Viaplay de belofte toch nakomt en dat we de laatste races lekker met z’n allen op de bank kunnen kijken. We houden jullie op de hoogte.