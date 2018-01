Valet geeft Ferrari 458 Spider aan verkeerde persoon

De nachtmerrie van iedere valet-jongen.

Een resort in Florida heeft een rechtszaak aan de broek hangen wegens een voorval dat in 2017 gebeurde. Een medewerker van de valet van het hotel gaf de sleutels van een Ferrari 458 Spider aan de verkeerde persoon mee. Een 28-jarige man was met een 24-jarige meid samen en stelde dat de Ferrari van hem was.

De man zei dat zijn valet-ticket nog in het hotel lag en volgens het politierapport maakte de man een haastige indruk. Hij geloofde de man en gaf de sleutels van de 458 Spider aan hem. De man stapte vervolgens met zijn date in. Het stel reed niet meteen weg, vermoedelijk was de man aan het uitvogelen hoe de Ferrari gestart en gereden moest worden. Ze zaten enige tijd in de auto. Uiteindelijk werd de 458 Spider gestart en reden ze van het resort vandaan.

Heel ver kwamen ze niet, want het rijgedrag van de man trok de aandacht van de politie. Ook waren de lichten van de auto niet aan (het was ’s avonds). Blijkbaar had de 28-jarige niet eerder in een supercar gereden. De twee werden staande gehouden door een agent. Op het dashboard werd vervolgens twee gram cocaïne aangetroffen. Het stel werd aangehouden.

James Fowler, de rechtmatige eigenaar van de Ferrari, heeft het hotel aangeklaagd voor nalatigheid. De 73-jarige man is toevallig senior partner bij een advocatenbureau. De 28-jarige man heeft gezegd de Ferrari niet gestolen te hebben. “De valet gaf de auto aan mij”. Dit verhaal zal nog een staartje krijgen in de rechtszaal. (via Tampabay)