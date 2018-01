ABT RS5-R: eindelijk een échte RS 5

Met serieuze performance!

Audi Sport is, naar mijn mening, wat milder geworden met de RS-producten. De huidige RS 5 en RS 4 Avant zijn topwagens, maar ogen niet zo bruut als de voorgangers. Gelukkig zijn daar altijd de tuners, die deze handschoen met alle liefde oppakken.

ABT Sportsline heeft wederom de RS 5 Coupé aangepakt. De tuner kwam al eerder met een upgrade voor de biturbo V6, in combinatie met nieuwe wielen. Nu pakken ze écht uit met de nieuwe RS5-R. Nog meer vermogen en een brute bodykit.

De 2.9-liter motor levert in de RS5-R 530 pk en 690 Nm koppel. 0-100 doet de gepimpte Audi in slechts 3,6 seconden (0,3 seconden sneller). In plaats van twee ovale pijpen, koos ABT voor vier carbon uitlaatsierstukken met een diameter van 102 mm. ABT heeft verder de ophanging aangepast en de auto lager gezet. Klanten kunnen samen met ABT tweaken in hoeverre de RS5-R moet worden verlaagd.

De uitgesproken body is helemaal af met nieuwe 21-inch wielen. Wellicht iets teveel van het goede, maar het smoelt wel lekker. Klanten moeten er snel bij zijn, want ABT gaat slechts 50 exemplaren maken van de RS5-R. Elke auto komt met een ““1 of 50” badge. De ABT RS5-R beleeft zijn debuut op de Autosalon van Genève.

Met dank aan Omar voor de tip!