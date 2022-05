Valtteri Bottas zet zijn lichaam te koop

Je zou zeggen dat geweldige vent Valtteri Bottas geen extra geld nodig heeft, maar toch kun je zijn lichaam aan je muur hangen.

De F1-carrière van Valtteri Bottas begint opvallende vormen aan te nemen. De Fin zit al jaren in de sport, maar werd pas vanaf 2015 de wingman van Lewis Hamilton. Op zich betekent het dat Bottas heeft moeten accepteren dat hij enkel de assists geeft om Lewis het gros van zijn zeven wereldtitels binnen te laten slepen. Vanaf dit jaar bleek dat niet meer de rol van zijn leven te zijn voor Bottas en ’trok hij zich terug’ naar een middenmoot-team in de vorm van Alfa Romeo. Om vervolgens de strijd aan te gaan met het gloednieuwe middenmoot-team Mercedes-AMG Petronas F1, maar dat terzijde.

Geweldige vent Valtteri Bottas

Zoals je kunt merken, wij bij Autoblog mogen Valtteri wel. Er gaat een gerucht dat @jaapiyo op de omslagfoto van zijn eindscriptie ergens de headerfoto van dit artikel heeft gefotoshopt. Om nog maar te zwijgen over @nicolasr, die sinds het artikel “10 redenen waarom Valtteri Bottas een geweldige vent is” een hele mancave heeft vol met Bottas-spullen. Mocht daar nog een plekje vrij zijn, dan is hopelijk nog plek voor één poster.

Valtteri Bottas verkoopt zijn lichaam

Het begon allemaal met bovenstaande foto. Een ogenschijnlijk normaal vakantiekiekje vanuit Aspen, Colorado waar het landschap oh zo mooi is. Van dat mooie landschap is een bijna artistieke foto gemaakt, enkel onderbroken door Valtteri Bottas himself die aan het zwemmen is in zijn blote tokus. Het plaatje werd gelijk een internetsensatie en de bijnaam “Valtteri Bottass” werd gelijk gebruikt. Mocht jij nou dit fantastische vakantiekiekje aan je muur willen hangen, dan is er goed nieuws: Valtteri Bottass is er nu ook als poster.

Het bedrijf We Are Pari brengt namelijk het vakantiekiekje van Bottass uit als poster die zo aan jouw muur kan hangen. Dat wil je toch? Wij wel in ieder geval. Net zoals meer mensen, want op moment van schrijven is de poster uitverkocht. Hopelijk niet voor altijd.

Mercedes reageert

Ook bij de vorige werkgever van Valtteri Bottas is de poster niet onopgemerkt gebleven. Mercedes-AMG F1 stuurt een bewerkte foto de wereld in van het vakantiekiekje van Bottass. Om maar nog eens bij te dragen aan de internet-shitstorm die het adamskostuum van Valtteri Bottas opleverde. Er zijn uithoeken van het internet waar dergelijke content veel geld moet kosten.