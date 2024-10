Van deze 8 Serie op Marktplaats zijn er maar 97

Zeldzamer dan dit wordt een 8 Serie maar op één manier, dus pluk dit unicum van Marktplaats.

De BMW 8 Serie was eigenlijk maar een rare auto. Die eerste dan hè, de E31. Je zou namelijk denken dat het een uiterst sportieve auto is, mede dankzij het aanbieden van drie gradaties van een V12. Eigenlijk is de 8 Serie helemaal niet zo’n sportieve auto. Het rijdt ook niet slecht, maar eigenlijk is ‘ie net iets te log voor echte sportiviteit. Het is zo’n auto die je af en toe kan verrassen, maar vooral gewoon erg fijn is om lange afstanden mee af te leggen.

Alpina B12

Het perfecte recept om van de BMW 8 Serie een Alpina te maken. Die kwam er dan ook in de vorm van de Alpina B12 Coupé. Initieel had je deze als Alpina B12 5.0 Coupé. Deze gebruikte dezelfde M70 V12 als de 850(C)i, maar dan uiteraard onder handen genomen door Alpina. De jongens uit Buchloe wisten er 350 pk uit te peuteren. Meer dan zat, totdat de B12 5.7 kwam met de S70 uit de 850 CSi, die had 416 pk.

Allebei zijn dat uiterst zeldzame auto’s. Van de 5.0 zijn er 97 gebouwd, van de 5.7 zelfs maar 57. Beide modellen werden ook uitgerust met het welbekende Alpina-uiterlijkpakket. De pinstripe op de zijkant, natuurlijk die iets lagere splitter met ‘Alpina’ voorop en de kers op de taart: die iconische diepe velgen met 20 spaken. Leuk feitje tussendoor: Burkard Bovensiepen, de recent overleden oprichter en lange tijd baas van Alpina, koos voor 20 spaken omdat dit de som is van vier keer vijf. Zo zou je op velgen met vier én vijf bouten allebei de optimale krachtverdeling hebben, met hetzelfde velgdesign.

Alpina B12 5.0 te koop

Door de titel hebben we dus al soort van verklapt dat de occasion van vandaag niet de allerdikste (!!1!1) Alpina B12 Coupé is, maar alsnog is het een snoepje en een unieke kans. Het is dus een vroeg model uit 1991 in Alpinablauw, wat hem uitmuntend staat. De motor is daardoor een aangepaste M70 met 350 pk.

Dit exemplaar is nieuw aangeschaft in Zwitserland, maar de Alpina B12 Coupé staat nu in Nederland. In hele gave staat en met 95.000 kilometer op de klok. En het is dus één van 97 exemplaren en één van 154 ooit gebouwde Alpina E31’s. Een recept dat niet echt garant staat voor een hele goedkope occasion.

Kopen

En dat klopt, want de vraagprijs is 194.950 euro. Daar kun je in de meeste markten een nieuwe Alpina B8 van kopen. Maar dat is niet zo’n tijdcapsule als deze E31. Droom dus vooral even weg bij deze Alpina B12 Coupé op Marktplaats.