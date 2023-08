Verkoop geëlektrificeerde Ferrari’s verdubbeld

De verkoop van geëlektrificeerde Ferrari’s neemt grote vormen aan en het worden er alleen maar meer.

Ferrari doet het lekker op het moment. Vroeger was het een bijzonder exclusief merk. Luca di Montezemolo stond er altijd op dat ze één exemplaar minder gingen bouwen dan dat ze ‘m konden verkopen. Nu is dat bijzonder lastig te meten, net zoals je een kroket uit de frituur moet halen 30 seconden voordat ‘ie ontploft: dan is ‘ie het lekkerst.

Tegenwoordig heeft Ferrari het ‘exclusieve’ een beetje laten varen en gaan ze ook voor winstmaximalisatie en verkopen. Het lijkt wel een normaal bedrijf! Net als andere autofabrikanten is de opkomst van de hybride niet te stuiten, ook niet bij een merk als Ferrari.

Verkoop geëlektrificeerde Ferrari’s

In een financieel rapport (kwartaal rapport van Q2 van 2023) blijkt dat de verkoop van geëlektrificeerde Ferrari’s verdubbeld is. Verdubbeld! Nu zijn er ook best een paar toffe Ferrari’s met een elektromotor erbij, denk aan de SF-90 en de 296 GTB.

Ferrari doet het sowieso uitstekend voor een kleine fabrikant. Er zijn de eerst zes maanden van dit jaar al 6.959 auto’s verkocht. De meeste auto’s werden verkocht in Europa, Midden-Oosten en Afrika: 3.172 exemplaren.

Van deze regio (EMEA genaamd) hebben wij zo het donkerbruine vermoeden dat de meeste exemplaren naar het Midden-Oosten zijn gegaan. In Niger en Litouwen hebben ze op dit moment heel erg andere dingen aan hoofd dan Ferrari’s kopen, schatten wij zo in.

Noord-, Latijns- en Zuid-Amerika zijn samen goed voor 1.831 auto’s. De Aziatische-Pacifische markt was goed voor 1.221 auto’s. China, Hong Kong en Taiwan (volgens China is dat overigens allemaal gewoon China) zit op 735 auto’s. Alles bij elkaar heeft Ferrari 4% méér auto’s in verkocht in de eerste helft van 2023 dan dat ze deden in 2022.

Modellen

Volgens Ferrari was dit kwartaal de 296 GTB, Roma en Portofino M erg populair. We gaan ervan uit dat de Portofino-exemplaren de laatste zullen zijn, daar dit model min of meer is opgevolgd door de Roma Spider.

Ook vierde Ferrari lekker zomer door de productie van de 296 GTS en 812 Competizione A op te schroeven. Ook van de Daytona SP3 zijn er een hoop afgelverd. En hoe zit het dan met de F8 Tributo? Die is stilletjes uit productie gehaald!

Toekomst

Overigens ziet het er naar uit dat Ferrari alleen maar meer gaat verkopen. De Purosangue gaat namelijk geleverd worden. De eerste klanten hebben ‘m sinds kort, maar reken maar dat dit model populair gaat worden. In de eerste instantie zullen het twaalfcilinders zijn, maar ook hierbij is bekend dat er een versie met (plug-in) hybride aandrijving aan komt.

Over hybrides en twaalfcilinders gesproken, de opvolger van de 812 krijgt naar alle waarschijnlijkheid nog wel een atmosferische twaalfcilinder, zij het met elektrische assistentie. Precies, net zoals bij de grote concurrent, de Lamborghini Revuelto, wel het geval is. Voor de opvolger van de LaFerrari gaan er geruchten dat het elektrische aspect veel groter gaat worden en er geen V12 komt, maar een V8 of zelfs een V6.

Ferrari is met 6.959 exemplaren trouwens een stuk groter dan Lamborghini, dat onlangs ook de halfjaarcijfers bekendmaakte. In Sant’ Agatha hebben ze 5.341 auto’s aan de man gebracht. Houd er rekening mee dat Lamborghini al een tijdje een Urus in de aanbieding heeft. Overigens zullen de aantallen stijgen, want niet alleen de eerder genoemde Reveulta komt eraan, ook een opvolger voor de populaire Huracàn.