Mulliner Bentleys combineert dik met sjiek

Mulliner heeft twee Bentleys onder handen genomen om de overwinning van het merk te vieren in de Bathurst 12 hours.

En dan denk je, was dat niet al in 2020? Dat is correct. Maar ja, Mulliner denkt ook: beter te laat dan nooit. En daarom komt het nu met twee op maat gemaakte Bentleys om het feestje ‘fashionably late’ te vieren.

Mulliner Bentleys Bathurst 12 hours

We hebben het hier over de overwinning van de Continental GT3 tijdens de Bathurst 12 Hour. Dit is een endurance race down under. In Australië dus. Dit evenement vindt elk jaar plaats in februari en in 2020 heeft het Engelse merk de race gewonnen. En dat moet gevierd worden, ja toch!

Bentley heeft er dus even mee gewacht en dat heeft wel een reden. De race vond plaats in Australia en het merk heeft gewacht tot daar de Continental GT S gelanceerd werd. Nu komt Bentley voor deze variant met een extra speciale editie. Er zijn twee voertuigen gemaakt om de overwinning te vieren, allebei geïnspireerd op de winnende #7 raceauto.

Twee auto’s

Mulliner heeft om te starten een felgroene Continental GT met een contrasterend Beluga Black Roof gebouwd. Wat opvalt zijn de donkere accenten. Deze lopen door naar het onderste gedeelte van de bumper, de zijspiegels en het kofferdeksel. Natuurlijk zien we het nummer 7 terugkomen op de grille. Tevens zien we een frontsplitter, zijskirts en een achterdiffusor. Natuurlijk allemaal van koolstofvezel.

De andere auto is in ‘Silver Tempest’ en valt wat minder op. Desondanks blijft het een dikke verschijning. Ook dit voertuig komt met dezelfde styling en interieur. Over dat interieur gesproken: op de hoofdsteunen staat ‘Bathurst’ gestikt en op de dorpellijsten staat ‘One of Two’. Zo weet je zeker dat het een speciale Bentley is. Standaard hebben beide versies een sportuitlaat. Daar komt een mooi geluid uit, geproduceerd door de twin-turbo 4,0 liter V8 die 542 pk eruit weet te persen.

De twee auto’s komen met een schaalmodel van de winnende auto. Prijs? Dat is onbekend, maar er is een grote kans dat een Aussie meer waarde in de auto ziet dan wij Europeanen. Echter, wij kunnen zulke speciale varianten zeker wel waarderen.