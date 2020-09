GP Rusland 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins en outs voor de GP Rusland 2020, de agenda, waar je de race kunt volgen en natuurlijk de betere voorspellingen!

Het is een aparte periode, in de Formule 1. Na drie back-bo-back races hadden we het afgelopen weekend eventjes rust. Een weekend zonder Formule 1. Dat is best vreemd. Mugello heeft bewezen dat het een Grand Prix-waardige baan is. Hopelijk keert de grand prix van Mugello snel terug.

Agenda

Voor dit weekend staat de GP van Rusland op het programma. Voordat we beginnen met alles wat je moet weten over deze race, nemen we even de agenda met je door:

Vrijdag 25 september

10:00 – 11:30 | 1e Vrije training

14:00 – 15:30 | 2e Vrije training

10:00 – 11:00 | 3e Vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

13:10 – 15:10 | Start

GP Rusland 2020

De Grand Prix van Rusland is stokoud en modern tegelijkertijd. De eerste Grand Prix werd verreden in 1913. Dat was nog op een circuit in Sint Petersburg. De race werd gewonnen door de Rus Georgy Suvorin. Hij reed destijds in een Benz. De tweede GP van Rusland werd gewonnen door een Duitser, Willy Scholl. Wederom in een Benz, dit is een terugkerend thema bij de Russische GP.

Oorlogen en communisme

Het was de bedoeling dat de GP van Rusland zou terugkeren. Maar de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten. Daarna kwam er nog direct een Russische burgeroorlog achteraan. Vervolgens werd Rusland de Sovjet-Unie. Een socialistische staat waarbij playboys, dandy’s en jonkheren in snelle auto’s niet echt salonfähig waren. In de jaren ’80 waren er plannen om een GP van Rusland in Moskou te organiseren. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen waren deze plannen vergevorderd. Sterker nog, de race stond op de voorlopige F1 agenda voor 1983.

Vladimir Putin

Helaas werd de race uiteindelijk toch gecanceld. Gelukkig was daar Blote Basten Meneer Vladimir Putin. Hij had wel oren naar een GP van Rusland en maakte zich hard voor een race op een vliegveld bij Sint Petersburg. Ook deze plannen vonden geen doorgang. Een paar jaar later werd de Moscow Raceway aangelegd. Deze baan is ontwerpen door niemand minder dan Herman Tilke. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er op deze baan F1-races verreden zouden worden, maar ook dat ging niet door. Wel wordt de baan gebruikt door klassen als de FIA GT, DTM, WTCC en diverse Formule-klassen. Net als Mugello heeft deze baan wel een Grade 1 licentie om een F1 GP te organiseren.

Sochi

Uiteindelijk werd ervoor gekozen een racebaan aan te leggen in Sochi. Het Sochi Autodrom is gebouwd langs het Olympisch dorp in de Russische badplaats aan de Zwarte Zee. Sinds 2014 staat deze Grand Prix op de kalender. De eerste race in 2014 werd gewonnen door Lewis Hamilton in een Mercedes. In 2015 won hij weer. In 2016 won Rosberg en in 2017 mocht Bottas winnen. Allebei in een Mercedes. De afgelopen twee jaar won Hamilton. Kortom, de Russische GP is alleen nog maar gewonnen met een Mercedes. Voor de GP Rusland 2020 zal dat niet anders zijn.

Hoe zag het podium eruit op Sochi in 2019?

De GP van Rusland 2020 wordt dit jaar niet spannend, net als vorig jaar. Toen was het ook niet bijster spannend. De soap tussen Vettel en Leclerc was een dramatisch hoogtepunt. Hamilton won op zijn sloffen, Max werd vierde.

Hamilton Bottas Leclerc

Wie reed de snelste ronde op Sochi in 2019?

Uiteraard was het een Mercedes die het snelste was op de baan. Het was Lewis Hamilton die tijdens de 51e ronde even liet zien wie er het beste is. Hij reed een tijd van 1:35.761.

Wie stond er op pole tijdens de race op Sochi 2019?

Je gaat het niet geloven, maar Charles Leclerc! De Ferrari-coureur had de beschikking over een uitstekende Formule 1-auto met een zeer liberaal afgestelde fuel-flow sensor. Hij reed een tijd van 1:31.628.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Rusland 2020?

Heel kort: P3. Valtteri Bottas gaat altijd als een speer op deze baan en Hamilton zal hem waarschijnlijk aftroeven. Dan is er een hele tijd niets en dan wellicht Verstappen. Renault, McLaren en Racing Point hebben ook uitstekende papieren om hier goede zaken te doen. Sterker nog, waarschijnlijk gaat Red Bull zijn handen vol krijgen aan deze drie teams.

Dat ligt niet zozeer aan Max Verstappen, dan wel aan zijn auto. Sochi is een lang circuit met veel 90 graden bochten. De motor gaat een doorslaggevende factor zijn. Je kan inhalen, maar eenvoudig is het niet. Hoogstwaarschijnlijk rijdt iedereen een één-stops-strategie. Dus ook wat dat betreft hoef je weinig spanning te verwachten. Dus als Verstappen derde wordt, heeft hij het waanzinnig goed gedaan.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Rusland 2020?

Het weer wordt fantastisch in Krasnodar Krai. Vrijdag is het 28 graden, later daalt het naar 27 graden om vervolgens te stijgen naar 29 op zondag. Er staat het hele weekend nauwelijks wind en neerslag is uitgesloten. Geweldig als je op vakantie wil, iets minder als je een leuke race wilt kijken.

Waar kan ik de GP van Rusland 2020 kijken?

Anno 2020 kun je op meerdere manieren de race consumeren. Sterker nog, grofweg zijn er vier manieren om dit te doen.

F1TV

De gaafste manier is F1TV. Dit kost je 60 euro per jaar. Als je het nu aanschaft, kun je er een jaar gebruik van maken (niet een seizoen dus). De races zelf kun je kijken vanuit diverse camerapunten, waaronder die van alle coureurs. Ook kun je de telemetrie bekijken. Gaaf detail: je kan kiezen welk commentaar je wilt horen: naast Sky en Ziggo kun je ook Duits, Frans, Spaans of Italiaans kiezen. Nadeel: dit jaar bleek de app niet bijzonder stabiel, met name tijdens de starts. Maar de laatste twee races gaat het al een stuk beter.

Ziggo

We noemden het net al: Ziggo. Het Nederlandse betaalkanaal zendt de race uit. Als je aangesloten bent bij Ziggo, kun je het ‘gratis’ zien op het open kanaal, nummer 14. Als je geen Ziggo hebt kun je een abonnement afsluiten, dan zit het er sowieso bij. Of je moet apart een pakket aanschaffen. Wil je daar niet aan vast zitten en alleen de race kijken, dan kun je de race ook gewoon los aanschaffen voor minder dan 4 euro (3,99).

RTL Deutschland

Stiekem is RTL Duitsland best een populair kanaal in Nederland op de zondag. Je kunt de race namelijk geheel gratis kijken. Ja, er zijn wel wat reclames. Met name in het begin iets te lang, maar hey: het is gratis en eenvoudig. En een Krombacher drinken tijdens de race kan best smakelijk zijn.

Streams

Op het grote internet zijn enorm veel streams te vinden. Sommige zijn acceptabel, sommigen zijn slecht. We hebben hier een overzichtje met redelijke streams. Houd er wel rekening mee dat de kwaliteit matig is, dat er veel reclame bij zit en twijfelachtige popups. Ook staan we niet in voor virus en andere malware. Oh, en soms zijn de streams stabiel, andere keren moet je 50 keer per uur de boel F5’en.

Autoblog voorspelling voor GP Rusland 2020

Voorafgaand aan elke race nemen de drie Formule 1-specialisten van de redactie de race met je door. Ze delen hun wijsheid en kunde, zodat jij bij een louche bookmaker je hypotheek kunt vergokken. Wellicht dat je nu een straatje erbij kan kopen. Of niet.

Wouter over de GP Rusland 2020

Hamilton Bottas Verstappen

Niets is zeker in de racerij, behalve dat Hamilton deze weer gaat pakken. En de term racerij is misschien wel net zo irritant als de term voetballerij, maar dat geheel terzijde. Bottas doet inderdaad weer zijn deel en wordt netjes tweede. Of Max de eindstreep haalt valt te bezien. Enerzijds hebben Honda en Red Bull twee weken gehad om de problemen boven water te krijgen, maar na twee uitvalbeurten slaat de twijfel wel toe. In ieder geval is Honda (nu) even niet meer de gedroomde partner die het veel beter ging doen dan Renault. De Franse krachtbronnen kunnen nog best voor een verrassing zorgen en er zou best een McLaren vlak achter Max kunnen rijden. Maar de voorspelling is Hamilton, Bottas en Verstappen. Wouter, heeft Formule 1 met Doornbos gereden

Michael over de GP Rusland 2020

Hamilton Bottas Verstappen

Sochi uit, altijd lastig. Voor iedereen behalve Kvyat natuurlijk. Maar die zie ik niet echt excelleren dit weekend. De vraag is natuurlijk of Max uit zijn zelf aangeprate dip komt dit weekend. Ik denk het wel. Dat zal weer in een podium resulteren denk ik. Omdat Lewis gewoon lekker zijn werk doet zoals het een goed werknemer betaamt wordt hij eerste en Bottas wordt tweede. Dat levert deze opmerkelijke voorspelling op. Michael, racet met brommers

Jaap over de GP Rusland 2020

Bottas Hamilton Sainz