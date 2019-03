Dit premium automerk verdwijnt uit Nederland

Zonde.

Zij die (om wat voor reden dan ook) wel eens een proefrit hebben gemaakt in een Infiniti, zullen weten dat het absoluut fatsoenlijke auto’s zijn om tijd in door te brengen. Toch komt het merk in Nederland en de rest van West-Europa maar niet van de grond. Moederbedrijf Nissan heeft zich inmiddels bij de feiten neergelegd en de knoop doorgehakt: het vertrekt.

Vandaag heeft Infiniti een herstructurering aangekondigd die de verkopen van het bedrijf ten goede moeten komen, in markten waar het wél auto’s aan de man kan brengen. Infiniti zal zich op relatief korte termijn (aan het begin van 2020) gaan richten op de markten waar de autoverkoop wel blijft groeien. Als gevolg komt de focus meer te liggen op Noord-Amerika en China en geeft het merk de middelvinger aan West-Europa. In Noord-Amerika zullen de SUV’s in de schijnwerper worden gezet, China kan de komende vijf jaar vijf nieuwe modellen verwachten. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het modellengamma geëlektrificeerd. Het merk blijft wel aanwezig in Oost-Europa, evenals het Midden-Oosten en overige delen van Azië.

Dat Infiniti uit West-Europa vertrekt, heeft natuurlijk de nodige gevolgen. De autofabrikant zal proberen zijn gedupeerde werknemers onder te brengen bij zusterbedrijven. Hierbij zal het zelfs trainingen aanbieden voor werknemers die een totaal andere functie zullen willen bekleden. Infiniti stopt tevens met de productie van de Q30 en QX30, die in het Britse Sunderland gemaakt worden.

Het is geen verrassing dat Infiniti een dergelijk besluit neemt. Afgezien van het feit dat er al langer geruchten rondgingen over een mogelijk besluit, zijn auto’s van het merk sinds jaar en dag in onze minder positieve lijsten te vinden. Kijk zelf maar HIER en HIER.

Met dank aan Jan voor de tip!