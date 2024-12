Nieuwe Charger komt naar Europa, óók met verbrandingsmotor

De nieuwe Dodge Charger wordt straks ook gewoon in Europa geleverd. En niet alleen als EV.

Dodge is zo ongeveer het laatste merk wat relevant is voor Nederland. Ze bouwden de laatste jaren bijna alleen nog dikke auto’s met V8. De nieuwe Dodge Charger heeft echter geen V8 meer en dat maakt de auto toch weer een stukje relevanter voor Europa. Zoals een wijs man ooit zei: ieder nadeel hep z’n voordeel.

De Charger is natuurlijk nog steeds in de eerste plaats bedoeld voor de VS, maar Dodge heeft tegenover Carscoops bevestigd dat de auto ook naar Europa komt. Je zou denken dat ze hier alleen de elektrische Charger Daytona voeren, maar óók de versie met verbrandingsmotor komt onze kant op.

We zullen de varianten nog even langs gaan. Er komen sowieso twee elektrische versies: de Charger Daytona R/T met 496 pk en de Daytona Scat Pack met maar liefst 670 pk. Echte muscle power dus, maar dan elektrisch.

Een verbrandingsmotor is ook nog steeds een optie, maar dat is dan een zes-in-lijn. Hierbij heb je de keuze uit de Charger SIXPACK S.O. (Standard Output) met 420 pk en de H.O. (High Output) met 550 pk. Verder kun je ook nog kiezen uit een tweedeurs variant en een vierdeurs variant. Wat alle versies wel gemeen hebben is het feit dat ze vierwielaangedreven zijn.

De nieuwe Dodge Charger zal in de tweede helft van 2025 zijn opwachting maken in Europa. Dat zal in eerste instantie de elektrische versie zijn, de zes-in-lijn volgt later. Of de Charger ook officieel in Nederland wordt geleverd is nog een vraagteken. Er zijn natuurlijk al een tijdje geen Dodge-dealers meer, maar het moet niet heel moeilijk zijn om ergens bij een bestaande Stellantis-dealer een hoekje vrij te maken. En anders moeten we gewoon wachten op de nieuwe Giulia, die op hetzelfde platform staat.