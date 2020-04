Van je Toyota RAV4 een Urus maken: het kan

Het is bijna eng hoe erg de nieuwe Toyota RAV4 op een Lamborghini Urus gaat lijken door deze simpele modificatie.

Vorig jaar mochten we een compleet nieuwe Toyota RAV4 verwelkomen. De kleine SUV van Toyota kan als een succes bestempeld worden. Ten tijde van zijn vier voorgangers en het kleine jaar waarin de vijfde generatie (XA50) op de markt was, wist Toyota 10 miljoen exemplaren te slijten.

Opvallen

Op zich weet de nieuwe RAV4 al op te vallen. Het wat ingetogen design van de vorige generatie werd verruild voor een forse SUV met een opvallend hoekig design. Helemaal in Nederland, waar de RAV4 niet de populairste Toyota is, een frisse wind. Maar elders ter wereld is er al kans dat jouw RAV4 erg op die van de buurman lijkt. Dan kun je een paar dingen doen. Eén van die dingen die je kunt doen is een obscene bodykit bestellen. Je kunt ook even aankloppen bij een firma genaamd Albermo.

Lamborghini Urus

Dit zijn een Toyota RAV4 en een Lamborghini Urus. Als je echt je best doet hebben we hierboven het makkelijkste spelletje ‘zoek de verschillen’. Helemaal in plaatsing in de markt. De ene doet stoer met een 650 pk sterke V8, de ander met de badge ‘Hybrid’. Maar toch is er een vergelijking tussen de twee auto’s. Het veelal hoekige design, vooral met de hoekige wielkasten. De egaal oplopende neus met een abrupt (hoekig) einde op de voorkant, en een steil aflopende daklijn achter. Je zou bijna zeggen dat de onderdelen uitwisselbaar zijn.

Tuning

En dat brengt ons weer terug op dat uniek zijn door tuning. Want wat gebeurt er als je de onderdelen uitwisselt? Dan krijg je zoiets als de Toyota RAV4 met de Albermo XR51 bodykit.

Natuurlijk is het niet een echte bumper van een Urus, meer een replica op maat voor op de Toyota RAV4. Maar goed, het werkt! Of je mensen gaat foppen met je neppe Urus is niet bekend, maar het is een grappige modificatie. En door de eerdergenoemde designovereenkomsten ziet het er niet eens gigantisch onnatuurlijk uit. Of het mooi is, dat kunnen wij niet voor je bepalen.

Kosten

Van de tuner zelf is niet veel bekend, op Japanse onderdelensites kun je de set kopen voor 151.800 yen (zo’n 1.300 euro). Je krijgt dan enkel een voorbumper. Elders op het web duikt een filmpje op van een gele RAV4 met de Albermo XR51 set, die ook een achterbumper en Lamborghini-velgen heeft gemonteerd.

Een simpele modificatie om je RAV4 nog meer uitgesproken te maken. Wij vinden het wel gaaf. Oh ja, nu moet er trouwens ook een Urus met een RAV4-bumper komen.