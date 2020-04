Eerste hybride van ABT is de Q5 TFSI e

De nieuwe hybride aandrijflijn in de Audi Q5 55 TFSI e vormt de basis voor een primeurtje van ABT.

Er is genoeg te kiezen als je een snelle Audi wil. Je kunt een vlotte motor kiezen in een standaard Audi. Er is ook de optie om een model uit de S-range te bestellen. Als je het heftigste der heftig spul wil moet je bij Audi Sport GmbH zijn, waar alles met de RS-benaming uit de fabriek rolt.

ABT Sportsline

En als je het maximale uit elk model van Audi wil halen, kun je bij ABT aankloppen. Zij durven iets verder te gaan dan Ingolstadt. Dat geldt voor een standaard Q5, maar alles tot en met de RS6 kan aangepakt worden door het bedrijf van Hans-Jurgen Abt. Alles heeft garantie, de pk-boost is simpel en toch lekker, en eventueel kun je de auto in kwestie ook nog optisch verfraaien. Goede business.

Hybride

Er is iets wat verrassend genoeg nieuw is voor ABT. Het bedrijf richt zich enerzijds op de dikste verbrandingsmotoren en tegelijkertijd gooien ze hoge ogen in de volledig elektrische Formule E. Maar de combinatie van de twee is er nog nooit geweest. Volgens ABT kwam het door de balans tussen de nieuwe SQ5 en de Q5 55 TFSI e. De SQ5 is tegenwoordig een diesel. Op zich is 347 pk niet verkeerd, maar daarmee is het niet meer de krachtigste Q5. Dat is nu de 55 TFSI e. De standaard 2.0 TFSI in die auto levert 252 pk, maar krijgt hulp van een 143 pk sterke elektromotor. In totaal (je mag het niet bij elkaar optellen) heb je het dan over 367 pk.

ABT Q5 TFSI e

De nog steeds vrij verwarrende naam TFSI e (helemaal geschreven) staat nu voor het eerst op een product van ABT. De eerste hybride van het merk komt prima binnen. ABT bemoeit zich alleen met de benzinemotor. Die kunnen ze een boost geven van 252 naar 310 pk. In totaal komt het systeemvermogen uit op 425 pk. Standaard komt er 500 Nm uit de motor, ook dat upgradet ABT, naar 550 Nm.

SQ5

Daarmee komt de ABT Q5 TFSI e op het niveau van de ‘vorige’ SQ5, die met de benzinemotor. Die had ook 425 pk en 550 Nm. ABT heeft de nieuwe SQ5 met de TDI ook al aangepakt en kon er 390 pk uit peuteren: 35 stuks minder dan de TFSI e. Koppel is nog wel het sterke punt van de ABT SQ5: met 760 Nm laat een diesel zijn sterke kant goed zien. Letterlijk.

Uitstraling

Voor de rest is het recept bekend van de overige Q5’en. Alle optische veranderingen zijn dan ook optioneel. Helaas wel de neppe uitlaten van de SQ5, dat hebben ze wel eens beter gedaan.