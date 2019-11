Hybride Toyota RAV4 eindelijk voor de petrolhead

Met dank aan elektropower.

De Toyota RAV4 is een van de meest verstandige auto’s die je maar kunt kopen. Het is typisch zo’n auto die je niet snel zelf zou aanschaffen, maar wel aan iedereen zou aanraden. Daarmee valt de auto in het rijtje van broccoli, joggen, Ed Sheeran en The Wire. Volgens de critici uitstekend, maar zelf heb je leukere alternatieven.

Eén van de redenen dat de RAV4 havermout op wielen is, komt door de leverbare motoren. Vanaf het begin sinds de carrière van de RAV4 variëren deze van slaapverwekkend tot tergend saai. Zowel qua prestaties als qua betrouwbaarheid. Gelukkig is er nu een RAV4 plug-in hybride. Gelukkig? Jazeker, want naast het feit dat de RAV4 potentieel erg milieuvriendelijk is, heb je eindelijk een fatsoenlijke dosis vermogen tot je beschikking: 306 pk!

Ondanks dat de RAV4 Plug-In Hybrid er lang niet zo saai uitziet als voorheen, kun je de prestaties van de RAV4 complementeren met deze bodykit. De verantwoordelijke partij voor deze bodykit is de firma Rowen. Ze zijn niet subtiel te werk gegaan. De voorbumper is grotendeels gelijk, maar heeft een onderstuk met alle mogelijke vormpen om snelheid uit te stralen, inclusief LED-lampen onderin. Oh, en check die grille: ook helemaal nieuw.

Tevens is de RAV4 verlaagd. Heel flink verlaagd. Dusdanig erg dat je bovenkant van de banden aan de achterzijde nauwelijks ziet zitten in de wielkast. Dat komt mede door de enorme velgen met waanzinnig platte banden. Hopelijk doet de RAV4 het zo beter in de Elandtest. Verder zien we aan de zijkant een soort halve ‘sideskirt’ en bijzondere chique striping. De jaren ’80 komen weer helemaal terug, zo te zien. Ook zien we een grotere achterspoiler. Of de kit van Rowen ook in Nederland leverbaar wordt, is vooralsnog niet bekend. Maar als het het geval is en je hebt zo’n 306 pk sterke Toyota RAV4 zouden we zingen in koor:

ach bestel mar, bestel mar, bestel mar

ge wet dat ik ’t neet kan loate

nog efkes en dan begin ik

d’r wir duchtig langs te proate