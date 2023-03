Van Meijeren alsnog voor rechter vanwege door rood rijden

Dat had ‘ie liever stil gehouden. Maar Van Meijeren moet alsnog voor de rechter.

Vroeger waren leden van de Tweede Kamer van der Staten Generaal allemaal (schijnbaar) hele nette mensen. Nogal saai en nogal voorspelbaar. Nu waren er af en toe heus wel bijzondere mensen, maar meestal was er discipline vanuit de fractie.

Dat is tegenwoordig niet meer het geval. Sterker nog, leider van fracties doen al bijzonder vreemd. Daardoor valt het gedrag van de andere leden veel minder op. Maar als er een lid van de Tweede Kamer voor de rechter moet verschijnen voor door rood rijden, weet je dat het tijd is voor een gepaste hoeveelheid riooljournalistiek.

Van Meijeren voor rechter

Het gaat in dit geval om de heer Gideon van Meijeren. Die heeft met het verkeer wat mijn buurman heeft met de Bonte Avond op de partnerclub: hij mag er niet aan deelnemen. Voor wie het gemist heeft. Van Meijeren werd eind 2021 aangehouden door de politie. Daarbij weigerde hij om mee te werken aan een blaastest. Niet om dat hij te veel gedronken had (hoe kom je daarbij!), maar omdat hij vond dat hij zich geïntimideerd voelde door de betreffende Oom Agent.

Volgens Van Meijeren is er een hetze tegen hem en wordt hij door de politie achtervolgd en lastig gevallen. Op zich is die gedachte wel passend voor een partij die zich specifiek richt op de gevorderde complotdenker.

Slim boefje

In dit geval moet Gideon voor de rechter wegens door rood rijden op een snorfiets. Een snorfiets mag je niet besturen als je rijbewijs is ingenomen. Door rood rijden – heel verrassend – mag al helemaal niet meer, tegenwoordig.

Van Meijeren was nog een klein beetje een slim boefje. Hij moest hier eigenlijk al eerder voor voorkomen, namelijk in december 2022. Daarbij heeft de advocaat van Guideon uitstel aangevraagd. Pas op het allerlaatste moment gaf van Meijeren aan tóch te kunnen komen op het oude tijdstip. De Officier van Justitie vermoedde dit een bewuste tactiek was om te voorkomen dat het breeduit gemeten zou worden in de media. Daar heeft hij een punt, want zijn niet gordel dragen actie is ook al opgepakt door de media.

Via: De Telegraaf.

Meer lezen? Is Thierry Baudet wel een petrolhead?