Zeldzaam impopulaire Toyota geschrapt, niet in NL

Een zeldzaam impopulaire Toyota wordt geschrapt. Maar hier in Nederland kun je ‘m nog wél kopen (niet dat iemand dat doet).

Maar liefst 43 jaar lang was het een verkooptopper voor Toyota, maar nu schrapt het merk dan eindelijk de voormalige cashcow. We hebben het natuurlijk over de Toyota Camry. De grote sedan is al jarenlang de auto waar eigenlijk niet zo veel mis mee is. Nu is dat op zich niet de beste verkoopslogan, maar het dekt de lading wel.

In zijn thuisland was de Camry altijd een verkooptopper, maar de laatste jaren is de klad er een beetje ingekomen. Afgelopen jaar werden er slechts een miezerige 6.000 exemplaren van verkocht.

Zeldzaam impopulaire Toyota geschrapt

Reden voor Toyota Japan om het model dan maar gewoon te schrappen. Dat meldt Nikkei Asia. Als er maar 6.000 mensen zijn die een keurige, goed uitgeruste en relatief zuinige sedan wensen die 20 jaar probleemloos meegaat, dan kun je er inderdaad beter mee stoppen. Net als overal ter wereld heeft de traditionele sedan het heel erg lastig.

Mensen geven de voorkeur aan een crossover of SUV, niet een saaie sedan. Voor de Camry is het dus voorbij. Het nieuwswaardige is vooral dat men in Japan 6.000 exemplaren een slechte score vindt, maar in ons land zijn ze tevreden met minder. Echt heel erg veel minder!

Ongewenst

Je wil namelijk niet weten hoe ongewenst de Camry in Nederland is. In het eerste jaar (2019) werden er iets meer dan 100 exemplaren van verkocht. Waarschijnlijk voor elke verkoopdirecteur van elke dealer eentje. Daarna zakten de verkoopcijfers in.

Afgelopen jaar werden er slechts 24 verkocht en het aantal verkochte Camry’s van 2023 kun je op een hand tellen (mits je minimaal vier vingers hebt, uiteraard). In Nederland is de Toyota Camry leverbaar vanaf 46.195 euro.

Met deze rampzalige verkoopcijfers is het wel lastig om er straks eentje als occasion op te sporen. Want daarvoor waren ze altijd briljant. Maar ja, als niemand een nieuwe koopt wordt het wel lastig. Dan is het toch goed om te weten dat je er nog eentje kan bestellen (wat je toch niet gaat doen).

