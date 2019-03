Dit is de autoliefde van Thierry Baudet

Dit is echt een onbelangrijk artikel. Klik niet hier. Sla over.

Als er een land is waar ongelooflijke rijkdom, vrijheid en kennis wordt ondergewaardeerd, dan is het Nederland wel. In heel veel opzichten is het een van de fijnste landen om in te wonen. Ga even een paar landen verderop kijken en het wordt al meteen een stuk minder als het gaat om vrijheid van meningsuiting, geloof en geaardheid.

Maar toch is er van alles mis in dit land. Wilders roept al jaren wat iedereen fout doet en dat hij het beter weet. Nu staat hij daar niet alleen in, want ook het FvD vindt dat alles verschrikkelijk is en dat het maar eens moet ophouden. Dat zeggen ze in iets nettere bewoordingen, waardoor semi-intellectueel Nederland overgestapt is naar het Forum voor Democratie en zelfbenoemd intellectueel Nederland vanavond ongetwijfeld aan het janken is bij De Wereld Draait Door.

Niet huilen, gewoon accepteren en hopen op een goede samenwerking. Dat gezegd hebbende moeten wij wel rekening gaan houden met de zichzelf enorm respecterende Thierry Baudet. Als de Provinciale Verkiezingen een voorbode zijn voor wat er landelijk kan gebeuren, moeten wij het onderwerp Baudet aan de tand voelen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk: is deze zelfingenomen pseudo-dandy wel een autoliefhebber?

Nou, waarschijnlijk wel. Dit is waarin wij hem hebben zin rijden:

Jaguar E-Type:

Met deze auto maakte Ome Tsjér de meeste indruk. Een donkerblauwe E-Type Coupe. Een beeldschone stuk kunst. Ja, die motor stoot een beetje CO2 uit, maar het is hét tegengif voor de horzinvervuiling van Mitsubishi en Tesla. Opmerkelijk genoeg heeft hij een Europese uitvoering van de E-Type, met het stuur links!

Op zoek naar een passende auto voor dagelijkse rit naar het parlement. pic.twitter.com/fLlD0BZeGv — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 25, 2017

Zandvoort:

Als het een beetje CO2 uitstoot, neemt Baudet plaats. Hier zijn we hem in de Le Mans raceauto van Frits van Eerd. Vol ongeloof hoort Baudet hier aan dat je de Tarzanbocht links moet aanremmen, om de ruk naar rechts te kunnen maken.

Bekend gezelschap:

Kijk hier! Een doorzetter, visionair, one-liner-specialist én vrouwenverslinder staat hier breed te grijnzen naast niemand minder dan Thierry Baudet. Verstappen is iemand die veel vaker dan Thierry rechtsom draait. Alleen op Interlagos draait hij linksom.

Rover P5:

Het kennismakingsgesprek met de koning is heel bijzonder. Naar het schijnt trekt zelfs de Uber-ranzige Hans Spekman een trui aan met minder 8 vlekken. Baudet toog zichzelf in een pak. Ondanks dat Noordeinde redelijk goed met het OV te doen is, koos Baudet ervoor om de donkergroene Rover P5 van Theo Hiddema te gebruiken.

Op vakantie in een BMW:

Van al dat oppositie voeren en je eigen partijleden in toom houden wordt je moe. Het is dus belangrijk om goed vakantie te houden. Nou, dat kan Baudet als geen ander. Als hij zijn handen niet op zijn blote Jodocus heeft gepositioneerd, leunen ze wel op het stuurwiel van deze dikke BMW Cabriolet. Goede muziekkeuze, trouwens.

Tuk Tuk

Om ervoor te zorgen dat je een monsteroverwinning boekt, moet je de oppositie lekker laten aankloten en de partijen hun eigen kroonjuwelen laten vernietigen. Om de tijd te doden kun je reclame maken voor je partij bij mensen die mogen stemmen. Als vervoermiddel is er gekozen voor een Tuk Tuk. Dat is een praktische oplegger om Annabel Nanninga mee te kunnen vervoeren. Ook herinnert de Tuk Tuk natuurlijk aan India. Ook een land dat niet in de EU zit.

Conclusie:

Dus kunnen we zeggen dat Baudet een liefhebber is? Ja, eigenlijk wel. Ondanks dat je het wellicht niet met hem eens bent of ooit nare ervaringen hebt gehad met lavendel, onthoud dan een ding: hij houdt van auto’s. En zelfs met dat klassieke Britse Blik is hij aanzienlijk groener bezig dan de spirituele opvolger van Jezus: Jesse Klaver. Klaver heeft twee enorm vervuilende kinderen. Baudet niet. Kijk, dat is duurzaamheid waar Klaver een puntje aan kan zuigen.