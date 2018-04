Het moet eens afgelopen zijn met die gevaarlijke N-wegen!!1!

Het kabinet wil maatregelen nemen om het aantal verkeersdoden terug te brengen.

De provinciale wegen zijn zo’n beetje de gevaarlijkste wegen van het land. Ieder jaar zijn er doden te betreuren. Dit heeft met een aantal factoren te maken. Zo zijn er doorgaans veel bomen aanwezig. Wie om wat voor reden dan ook van de weg raakt en met een boom in aanraking komt, heeft de kans dit niet meer na te kunnen vertellen. Daarnaast zorgt onder meer landbouwverkeer voor gevaarlijke inhaalacties onder automobilisten. Men denkt nog even snel in te halen, zelfs als er verkeer van de andere kant komt.

Door de jaren heen heeft de overheid diverse maatregelen genomen om het aantal doden terug te laten dringen. Denk onder meer aan het toepassen van vangrails of meer gebruik van doorgetrokken strepen. Toch vallen de meeste verkeersdoden nog steeds op N-wegen. Het kabinet gaat daarom 50 miljoen euro(!) pompen in het veiliger maken van N-wegen. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De overheid wil onder andere nog meer vangrails toevoegen en bomen verwijderen.

Van die 50 mil is de helft bestemd voor de landelijke overheid en de andere helft gaat naar de provincies. De laatste groep mag zelf beslissen hoe de aanpak tot stand moet gaan komen. Ze krijgen 25 procent subsidie vanuit het Rijk, de rest moeten ze zelf bekostigen.