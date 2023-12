Dat betekent dus toch nog geluid! Stellantis werkt aan waterstof verbrandingsmotoren om de prijzen laag te houden.

De transitie (blegh, dat woord alleen al) van de traditionele benzinemotor naar elektrische auto’s verloopt op zich best spoedig. Althans, in Noorwegen en Nederland althans. Ook in China staan ze er open voor. Maar in absolute aantallen valt het in Europa en de VS toch behoorlijk tegen. De Tesla Model S bewees 10 jaar geleden al dat een elektrische auto heel erg tof kon zijn, maar waarom rijden we er niet massaal in?

Links en rechts zijn er wel wat barstjes te zien in de overgang. Natuurlijk zijn er een groot aantal gevallen waarbij de elektrische auto gewoon de ideale vervanger is voor de plofmotor. Maar dat is dus niet altijd zo

Stellantis waterstof verbrandingsmotoren

Stellantis investeert namelijk flink in waterstof verbrandingsmotoren. Dat is een technologie waarmee Toyota al aan het experimenteren is (met de GR Yaris H2 en Corolla), maar nu wil Stellantis dat ook gaan doen. Dat zei Carlos Tavares, de grote baas van het enorme concern, bij de opening van de brandstofcel-fabriek van Symbio in Lyon, aldus Autocar.

Symbio is een samenwerking tussen Stellantis, Forvia (een toeleverancier) en Michelin (bandjes). Tavares ziet waterstof niet als DE vervanging voor, maar EEN vervanging. Volgens hem zijn er vier oplossingen voor de mobiliteit en de elektrische auto is daar eentje van. Net als waterstof verbrandingsmotoren, waterstof met brandstofcel en synthetische brandstoffen.

Tavares hekelt daarbij de “wrede overheidsmaatregelen” die fabrikanten duwt richting elektrische auto’s. Volgens hem “verstoort het dogmatische denken de realiteit”. Het grootste probleem zijn de kosten. Auto’s zijn namelijk onbetaalbaar geworden.

Voor- en nadelen

Stellantis wil zich diversificeren om zo de klant tegemoet te komen voor wie een elektrische auto geen optie is. Lees: ze willen ook betaalbare auto’s aanbieden.

Het voordeel van verbrandingsmotoren op waterstof is dat veel van de architectuur behouden kan worden van de motor. Er zijn overigens ook uitdagingen. Ten eerste moet er een deugdelijk netwerk zijn om ze te vullen en groene waterstof opwekken is nog een dingetje.

Stellantis heeft op dit moment wel een paar bedrijfswagens die werken met waterstof en een brandstofcel. Binnenkort komt daar – voor de Amerikaanse markt – een Ram pick-up op waterstof bij. Er zijn nog niet veel auto’s met waterstof op een verbrandingsmotor. De genoemde Toyota’s en de Alpine Alpenglow concept zijn tot nu toe de enige.