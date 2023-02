Video: gratis Gran Turismo 7 update brengt nieuwe auto’s, baan en meer

De Porsche 911 Carrera 2.7 RS is nu verkrijgbaar in Gran Turismo 7. En er is meer nieuws.

De update brengt vijf nieuwe auto’s naar de game. Ook de terugkeer van een iconische baan: namelijk Grand Valley Speedway. Verder kun je een geavanceerde AI testen met de komst van Sophy en er is ondersteuning voor PS VR2, de tweede generatie Virtual Reality van PlayStation.