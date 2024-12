AMG G-klasse krijgt 1.063 pk en een F1-stuurtje!

Speciaal gebouwd voor het afscheid van Lewis Hamilton.

Kun je al wennen aan het idee van Lewis Hamilton in een rode overall? Ik niet. De Britse F1-kampioen is vergroeid met Mercedes en zei zelfs ooit ”voor altijd verbonden” te willen zijn met het merk. Toch volgt nu de stap naar de grote concurrent. Voor het zover is, grijpt tuner HOF Manufaktur de kans aan om Hamilton te eren. Dat doet de tuningboer met deze Sir Class: een AMG G 63 met meer dan 1.000 pk, een Mercedes F1-achtige kleurstelling en een F1-stuurtje!

Ja echt, dit is het interieur van de Sir Class en niet van de AMG One. Als je inzoomt op het stuur (links) en hem vergelijkt met het stuur van de One (rechts) zijn verschillen overduidelijk. We zullen niet zeggen dat HOF een AliExpress-versie maakt, maar duurder ziet hij er niet uit. Je kunt de speciale G-klasse trouwens ook zonder F1-stuurtje bestellen.

HOF traumatiseert Hamilton met het interieur. In de hemelbekleding is de lay-out van het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi afgebeeld. De nieuwe lay-out die sinds 2021 is hiervoor gebruikt. We kunnen ons voorstellen dat Hamilton na 2021 geen geweldige herinneringen aan de GP van Abu Dhabi heeft overgehouden. De rest van het interieur wordt gekenmerkt door de zwart en Petronas-groene kleurcombinatie zoals we die tegenwoordig van het F1-team gewend zijn.

Specificaties van de Sir Class

Gelukkig is HOF Manufaktur niet alleen bezig geweest met het Mansory-en van het interieur. We weten niet hoe, maar het vermogen van de 4.0 biturbo V8 is volgens de tuner gestegen naar 1.063 pk. Een mooie verwijzing naar de typenaam van deze G-klasse. De begrenzer van de topsnelheid ligt nu op 300 km/u. Een sprintje van 0 naar 100 km/u gaat in 3,5 seconden. Probeer je dit uit, houd dan het F1-stuurtje van de G-klasse stevig vast.

Van de buitenkant zie je straks ook al dat dit een aangepast G-Wagon is. De kleuren zijn natuurlijk geïnspireerd op de F1-kleurstelling. Zo verlopen de grijs tinten in zwart en zijn er Petronas-groene details. De G 63 staat 33 millimeter dichterbij de grond en draagt 23-inch sloffen met carbon wieldoppen. In de grille verwerkt HOF een kleine badge met daarop het aantal pk’s dat uit de achtcilinder komt. Tja.

Prijs van de Sir Class

HOF Manufaktur maakt de G-klasse met F1-stuurtje dit weekend officieel bekend bij het laatste F1-weekend van Hamilton voor Mercedes, de GP van Abu Dhabi 2024. Hierna zullen er elf stuks gebouwd worden. We weten niet of er al eentje gereserveerd is voor de zevenvoudig wereldkampioen. Een prijs communiceert HOF niet, maar online gaan bedragen van om en nabij de zes ton rond. Van dat geld kun je ook drie nieuwe elektrische G-klasses kopen.