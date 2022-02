BREEK: dit is de nieuwe auto van Max Verstappen!

De auto waarmee Max dit jaar zijn titel gaat verdedigen is hier. Maak kennis met de RB18!

Het is vandaag tijd voor de onthulling van de enige Formule 1-auto die er toe doet (voor sommige fans dan): de RB18. Nadat Haas er weer als een haas bij was om hun auto te onthullen, is het nu de beurt aan Red Bull Racing als tweede team. Dat is misschien ook meteen hoe ze gaan eindigen in het constructeurskampioenschap. Of niet. We gaan het allemaal zien.

Maar nu eerst de onthulling van de RB18. Deze is een stuk interessanter dan de onthullingen van de afgelopen jaren. Waar de RB15, RB16 en RB16A nauwelijks te onderscheiden waren staat er nu echt een compleet nieuwe auto voor onze neus. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de gewijzigde aerodynamica die dit jaar zijn intrede doet. Ook zijn er nu dikke 18 inch velgen in plaats van 13 inch velgen.

De nieuwe elementen hadden we al gezien op de showauto die eerder gepresenteerd was. De auto die je hier ziet is vrijwel identiek aan die auto, dus specifieke aerodynamische elementen houdt Red Bull nog onder de pet. Misschien wachten ze nog even Christian Horner’s rondleiding door de Mercedes-fabriek af.

Er is niet alleen een nieuwe auto, maar ook een nieuwe naam voor het team. Red Bull heeft namelijk een nieuwe titelsponsor gevonden in Oracle. Red Bull Racing Honda is nu dus Oracle Red Bull Racing.

Afgezien van het prominente Oracle-logo zijn er weinig verrassingen qua livery. Deze is nog vrijwel hetzelfde gebleven, met de welbekende Red Bull-kleuren. Er zullen dus geen verstrooide commentatoren zijn die zich in de auto gaan vergissen. Wat dan weer wel nieuw is: op de auto staat niet meer nummer 33. In plaats daarvan zien we het nieuwe racenummer van Max: nummer 1.

Of Max met deze auto ook nummer 1 gaat worden? Over vijf weken kunnen we een eerste inschatting maken, als de RB18 voor het in actie zal komen tijdens de Grand Prix van Bahrein. Over twee weken is het al tijd voor de eerste tests in Barcelona. De voorpret kan dus beginnen.