Max Verstappen wordt uithangbord van Porsche

Max Verstappen wordt waarschijnlijk het uithangbord van Porsche. Er wordt al gesproken over een oranje Porsche speciaaltje met de naam VMax.

Afgelopen week werd bekend dat Max Verstappen een nieuwe superdeal heeft getekend met Red Bull Racing. Verstappen gaat naar verluidt een kaal salaris verdienen van ongeveer 40 miljoen Euro per jaar. En dat tot en met 2028. Daarmee begeeft onze held Max zich officieel in het echelon van Michael Schumacher en Sir Lewis Hamilton.

Deal van de eeuw

Verstappen is uiteraard blij met de deal, maar Red Bull Racing is dat zeer zeker ook. Helmut Marko spreekt zelfs van de ‘deal van de eeuw’. Het is ook wel begrijpelijk. Hoe gek het ook klinkt: Max verdient al die miljoenen voor Red Bull waarschijnlijk dubbel en dwars terug. Op dezelfde manier zegt men ook wel eens dat Lebron James de meest onderbetaalde werknemer ter wereld is. Ja hij verdient 40 miljoen per jaar of iets dergelijks, maar de club waarvoor hij speelt, houdt er wellicht zelfs een veelvoud van dat aan over.

Onderbetaald

Zeker als je ervan uitgaat dat Max zelf op niveau blijft opereren en de sport in populariteit blijft groeien, is Red Bull dus wellicht de winnaar van deze overeenkomst. Je ziet nu al met sponsors als Oracle en Bybit dat Red Bull Racing enorm veel geld binnenharkt. De uitgavenkant valt ondertussen door het budgetcap steeds voordeliger uit. Enfin, voor onze held Max is het lekker dat hij de zekerheid tot 2028 geramd te zitten. Hij zou immers ook nog steeds de nieuwe Vettel kunnen blijken te zijn. Daar gaan we niet vanuit, maar ‘je weet ooit nie’, zeggen ze dan in Broabant.

Max Verstappen en Porsche

Enfin, ook blij met de deal is naar verluidt Porsche. Want zoals kwaliteitspublicatie Bild bericht, is het zo goed als een done deal dat Porsche zich aan Red Bull lieert voor 2026 en verder. Als alles volgens plan verloopt, is Max dan dus nog steeds van de partij. Dan is het ook een inkoppertje dat Verstappen uithangbord van Porsche wordt en er wat Max Verstappen edition Porsche’s komen. Kennelijk is er zelfs al een idee hoe dat eruit moet komen te zien. In geheel Duitse creatieve stijl, wordt het iets met de kleur oranje en de naam VMax. Kenners weten dat die laatste term in Duitsland gebruikt wordt als het gaat om de ‘maximumsnelheid’.

Porsche is al vriend van de familie

Het lijkt allemaal een Max match made in heaven. Dat de familie Verstappen groot fan is van Porsche, is immers geen geheim. Boven dit bericht prijkt bijvoorbeeld de oude GT3 Touring van zus Victoria. Vader Jos beweegt zich regelmatig voort per Panamera Sport Turismo en Max zelf is ook een fan van het merk. Hoe het allemaal uit gaat vallen in de praktijk, moeten we echter nog even zien. Koop dan?

Image-Credit: ex-Victoria Verstappen 911 GT3 Touring