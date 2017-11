Vandaal sloopt BMW i8, 10.000 dollar voor gouden tip

Voor sommige mensen is het heel moeilijk om van andermans spullen af te blijven.

Stel: je hebt jaren keihard gewerkt en eindelijk staat die droomauto op de oprit. Vervolgens is er één of andere vandaal die je auto (zwaar) beschadigd. Een situatie waar je alleen maar heel boos om kunt worden. Het overkwam Daryl Kemsley uit Lindon, Utah.

Hij had de BMW i8 slechts twee maanden in bezit, toen een idioot zijn auto kwam slopen. Er werd een steen door de achteruit en op de motorkap gegooid. Ook werden de sideskirts van de auto beschadigd. Daarnaast bekraste de vandaal de lak van de auto met een sleutel. Via Facebook deelde Kemsley een aantal foto’s van zijn i8.

De politie onderzoekt de zaak. Er worden vingerafdrukken genomen van de geworpen steen. Het is te hopen voor de i8-bestuurder dat het iets oplevert. Zelf levert Kemsley ook een bijdrage aan de opsporing van de dader. Er is een bedrag van 10.000 dollar uitgeloofd voor de gouden tip.