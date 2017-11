Hier rijden de jongste auto’s van Europa

En nee, het is niet in Duitsland.

In een recent rapport van autofabrikanten belangenorganisatie ACEA brengt het bureau een aantal interessante feiten boven water over de huidige stand van zaken in Europa. De organisatie deed o.a. onderzoek naar de hoeveelheid passagiersvoertuigen en bussen, hun leeftijd en de verschillende brandstoffen in gebruik. Neem met ons een duik in een aantal intrigerende cijfers.

Laten we beginnen met het aantal passagiersauto’s op de weg. In de afgelopen vijf jaar groeide dit aantal met 4,5 procent van 241 miljoen naar 252 miljoen. Rekenen we de niet-EU landen zoals Rusland en Noorwegen ook mee, dan groeit het gegeven verder tot 323 miljoen. Daarnaast rijden er 31 miljoen busjes rond en zijn er in totaal 6 miljoen vrachtwagens. Polen is met bijna een miljoen trucks hofleverancier, al wordt het op de voet gevolgd door respectievelijk Italië en Duitsland. Gooi je alles op een stapel, dan telt de EU bijna 290 miljoen voertuigen. Kijken we nogmaals naar de niet-EU landen, dan ligt het aantal met 378 miljoen nog ruim hoger.

Zoals verwacht is benzine het meest populair. Op een aantal uitzonderingen als Frankrijk na (slechts 34,5 procent) is benzine bij uitstek de voor de hand liggende keuze. Opvallend is dat Griekenland met 4,9 procent absoluut niets wil weten van diesel en dat Polen met 14,4 procent behoorlijk gesteld is op zijn LPG. Op het gebied van hybride voertuigen is Nederland met 2,3 procent pionier, al weet Groot Brittannië qua EV’s (beide 0,4 procent) zich met de leider te meten.

De titel van oudste auto’s van Europa gaat geheel in stijl naar, daar heb je ze weer, Polen. Met een gemiddelde leeftijd van 17,2 jaren staan ze eenzaam bovenaan. Vergeleken met hun zijn we er niets bij. In Nederland ligt de gemiddelde leeftijd van een passagiersauto namelijk rond de 9,5 jaar. Laat het nu trouwens stom toeval staan dat we op de alfabetische lijst precies tussen beide uiteindes van het spectrum staan. Je had het allicht al geraden, maar in Europa rijden de jongste auto’s in Luxemburg! In het Groothertogdom en ex-belastingparadijs hebben de auto’s een gemiddelde leeftijd van 6,2 jaar. Dat de Golf hun populairste auto is, las je hier al eerder.

Zo, nu weet je dat ook weer.

Foto via @dutchstylez