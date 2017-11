Bugatti Vision Gran Turismo heeft een nieuwe eigenaar

Van Saoedi-Arabië naar de Verenigde Staten.

Na de onthulling op de autosalon van Genève in 2016, kocht een Saudische prins de unieke Bugatti Vision Gran Turismo. Toen de prins destijds zijn Chiron geleverd kreeg leverde dat leuke plaatjes op. Blijkbaar was hij de Vision GT zat, want de auto is verkocht aan een nieuwe eigenaar.

Er zal ongetwijfeld een idioot bedrag voor zijn betaald, maar de Bugatti VGT staat nu tussen goed gezelschap in de Verenigde Staten. Een rijkaard uit Zuid-Californië heeft de one-off sinds kort in zijn bezit.

De Vision Gran Turismo mag naast een Bugatti Grand Sport Vitesse L’or Rouge slapen. Verder bestaat de autocollectie van de kersverse eigenaar onder andere uit een McLaren P1 en Ferrari LaFerrari. De Lambo Centenario Roadster uit DIT artikel is ook in deze garage te vinden. Deze geel-zwarte Bugatti Chiron behoort tevens tot dezelfde eigenaar. YouTuber TheStradman was aanwezig toen de Vision Gran Turismo werd geleverd. De video die hij maakte kun je hieronder bekijken.

Fotocredit: thestradman via Instagram