Vanquish Zagato Shooting Brake gezien in het vlees

Een bijzondere verschijning.

Aston Martin en Zagato hebben van de Vanquish een exclusieve reeks gemaakt. Op basis van het V12-model komen onder meer een Coupé, Volante, Speedster en een Shooting Brake. De ene variant is nog zeldzamer als de ander. Het is met recht opvallend te noemen dat er zelfs enkele creaties van deze serie op Nederlands kenteken staan. ‘We’ hebben op dit moment een Coupé (á 768.000 euro) en een Volante (á 820.000 euro) op gele platen.

Van de reeks is de Shooting Brake misschien wel de bijzonderste variant. De koets is dermate anders dat er van de reguliere Vanquish nog maar weinig over is. Tot nu toe was de Shooting Brake enkel zichtbaar op computerplaatjes. Daar is nu een verandering in gekomen. Een Brit zag een prototype van de auto rijden op de M25 in het Verenigd Koninkrijk. Hij deelde de foto op Reddit.

De auto’s krijgen de krachtbron van een Vanquish S. Dit betekent 600 pk uit een atmosferische 5.9 V12. De laatste van zijn soort, want Aston Martin heeft inmiddels de opvolger klaarstaan in vorm van de DBS Superlegerra, met een 5.2 liter twin-turbo V12.

Een prijs is door Aston Martin of Zagato nooit bekendgemaakt. Verwacht ongeveer een gelijkwaardig bedrag met de Volante. Wat zou het tof zijn als deze ook naar Nederland komt. De Shooting Brake is niet minder exclusief dan de Coupé of de Volante. Ook van deze variant komen slechts 99 stuks. De Speedster is de zeldzaamste. Deze gaat vermoedelijk meer dan een miljoen euro kosten en van deze Zagato worden slechts 25 exemplaren gebouwd.