Abarth geeft ons een verse lading Hot Hatches

Voor de liefhebber van Italiaanse pocket-rockets.

Je zou het niet zeggen, maar zowel Abarth als de Fiat 500 gaan alweer 11 jaar mee. Dat is een behoorlijk lange periode, niet alleen voor een zittend VVD-politicus, maar al helemaal voor een automodel. Meestal wordt een model om de 6-7 jaar ververst. Maar zoals wij allemaal weten denken ze bij FCA (het moederbedrijf van Fiat en Abarth) daar heel anders over. De Abarth-versie van de Fiat staat alweer sinds 2008 in de prijslijsten. Sindsdien zijn er bijna ontelbare varianten bijgekomen. Voor Abarth voldoende reden om het gamma weer even strak te trekken.

Om het modelgamma overzichtelijker te maken is er nu uit vijf verschillende uitvoeringen. Het begint met de Abarth 595 (afbeelding boven). Deze heeft 145 pk onder de kap. In principe voldoende om je je mee te vermaken. Wil je ietsje meer dan kan dat met de 595 Pista (afbeelding onder), die 160 pk kan loslaten op de voorwielen. Deze heeft de ‘Record Monza’-sportuitlaat standaard voor het betere auditieve genot. Ook heeft de 595 Pista beschikking over Koni dempers aan de achterkant en ‘Abarth Telemetry’, een geinige gimmick die inzicht geeft in de telemetrie tijdens bijvoorbeeld een trackday.

Voor wie wat meer stijl wenst, is de 595 Turismo (afbeelding onder) een uitkomst. Deze heeft nog meer vermogen dan de Pista, 165 pk in totaal. Daarmee kan de Abarth 595 Turismo van 0-100 km/u sprinten in 7,3 seconden. Maar het verschil is vooral de uitstraling van de auto. De Turismo is meer op luxe en stijl gericht, mede dankzij een lederen interieur.

Stap 4 is de 595 Competizione (afbeelding onder). Ook deze maakt gebruik van de 1.4 viercilinder turbomotor, maar krijgt 180 pk mee. Ook krijgt de Competizione een sperdifferentieel mee. 0-100 km/u in de Competizione duurt slechts 6,7 seconden. Niet verkeerd voor een A-segment auto. Om de boel weer tot stilstand te brengen is de Abarth 595 Competizione voorzien van Brembo-remmen. Het onderstel heeft Koni-dempers rondom en in het interieur vind je dikke schaalstoelen.

Het absolute topmodel is de Abarth 695 Rivale. Ook deze heeft 180 pk tot zijn beschikking. Deze uitvoering is in samenwerking met Riva gemaakt. De Rivale is gespoten in twee kleuren: Evening Blue en Shark Grey. Het interieur is voorzien van hout en leder. Wanneer de nieuwe serie Abarths naar Nederland gaan komen en wat ze gaan kosten is vooralsnog niet bekend.