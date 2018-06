Hier is de Aston Martin DBS Superleggera met 715 pk

De mooiste Aston Martin die je nieuw kunt kopen.

Ze hebben het weer voor elkaar gekregen bij het Britse merk, want dit is een absolute beauty. De nieuwe DBS Superleggera lekte gisteren al, maar we hebben inmiddels alle info. En die specs zijn minstens zo lekker als het design.

De auto heeft een aluminium koets met carbon onderdelen om het gewicht te drukken. Dat is niet helemaal gelukt, want de DBS is met ongeveer 1.700 kg schoon aan de haak een zware jongen. Dankzij het veelvuldig gebruik van carbon weegt de DBS 72 kg minder in vergelijking met de DB11 en staat de auto 5 mm lager.

Aston Martin levert de DBS Superleggera op 21-inch wielen en er zal keuze zijn uit twee ontwerpen. Het V12-beest rolt op rubber van Pirelli. De Italiaanse bandenfabrikant heeft speciaal voor de DBS Superleggera deze banden ontwikkeld.

Vanuit elke hoek is de DBS Superleggera een schoonheid om naar te kijken. De aerodynamische vormen zie je terug in de cijfers. De GT produceert 180 kg aan downforce. Niet eerder wist Aston Martin dit voor elkaar te krijgen. De 5.2 liter twin-turbo V12 levert 715 pk en 900 Nm koppel. Gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde achttraps ZF-automaat, sprint de DBS Superleggera in 3,4 seconden naar de honderd. 0-160 km/u duurt 6,4 seconden en de topsnelheid ligt ver boven de 300 km/u. De Aston Martin komt met een mechanisch sperdifferentieel.

Leveringen van de nieuwe DBS Superleggera zullen vanaf het vierde kwartaal van 2018 plaatsvinden. In de VS gaat de GT ongeveer 305.000 dollar kosten. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend.