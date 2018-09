Officieel: de nieuwe Toyota Corolla als station

De Corolla met plek voor je hond, kinderen en IKEA-kasten.

De daadwerkelijke onthulling is binnenkort in Parijs. Voordat het zover is presenteert Toyota de nieuwe Corolla Touring Sports alvast op je beeldscherm. We kenden de nieuwe Corolla al als hatchback en nu is het de beurt aan de station.

Net als de hatchback, lanceert Toyota de nieuwe Corolla Touring Sports met twee hybride aandrijflijnen. Er is ook een conventionele motor te kiezen. De keuze bestaat uit een 1.2-liter turbomotor met 116 pk, een 1.8 hybride met 122 pk en een 1.8 hybride met 180 pk. Naast een hatchback en station komt er ook nog een sedan van het model, deze variant zal enkel met de 1.8 hybride verkrijgbaar zijn in ons land.

De Corolla Touring Sports heeft een wielbasis van 2.700 mm, wat vooral de beenruimte achterin ten goede moet komen. Volgens Toyota is de station de ruimste in zijn klasse. Qua lengte kun je de Corolla Touring Sport vergelijken met de huidige Toyota Avensis. De bagageruimte bedraagt 598 liter. Waar de Corolla hatchback de Auris hatchback vervangt, zal deze station de Auris Touring Sports gaan vervangen.

Toyota verwacht de Corolla Touring Sports in het eerste kwartaal van 2019 te leveren. De onthulling is zoals gezegd op de Autosalon van Parijs.