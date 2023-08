Enorme verschillen occasionprijzen per provincie

We zijn heel erg benieuwd hoe het kan dat er enorme verschillen zijn qua occasionprijzen per provincie.

Dat de locatie uitmaakt qua prijs voor een occasion, is bekend. Dat is altijd al zo geweest. kleine stadsautootjes zijn altijd relatief duur in stadsgebieden. Als je vroeger door de AutoTrader heen bladerde kon je dat altijd perfect zien.

Maar tegenwoordig is alles online en zou prijs niet zoveel moeten uitmaken, toch? Tegenwoordig kun je precies aangeven wat voor auto je zoekt en vervolgens de volgorde op prijs zetten en tadaa: de goedkoopste staat dan bovenaan.

Enorme verschillen occasionprijzen

Maar het maakt kennelijk nog altijd af waar een auto staat. Dat niet alleen, er zijn echt enorme verschillen qua occasions prijzen per provincie. De goedkoopste auto’s vindt je in Drenthe. Daar kosten auto’s gemiddeld 14.137 euro. In Overijssel zijn auto’s gemiddeld genomen het duurst: daar kosten ze namelijk 24.256 euro.

De afgelopen maand steeg de gemiddelde occasionprijs met met 1,6%. Daarmee komt er vooralsnog geen einde aan de stijgende occasionprijzen. Ten opzichte met juli 2022 zijn die namelijk met 20,8% (!) gestegen.

Tabelletje!

Positie Provincie Gemiddelde prijs 1 Overijssel € 24.256 2 Limburg € 24.019 3 Noord-Holland € 22.893 4 Noord-Brabant € 22.791 5 Zuid-Hollant € 22.214 6 Zeeland € 21.855 7 Utrecht € 21.233 8 Flevoland € 21.100 9 Gelderland € 20.797 10 Friesland € 18.307 11 Groningen € 16.507 12 Drenthe € 14.137

Uiteraard denken jullie ook wat wij denken: in Drenthe worden gewoon minder mooie auto’s verkocht in vergelijking met Overijssel. Maar volgens Marktplaats Automotive Ambassadeur Paul de Vries is het prijsverschil ook te zien bij identieke auto’s.

Als je kijkt naar een BMW 3 Serie stationwagon (toffe auto!) met benzinemotor (da’s dan jammer) tussen 2016 en 2019, kunnen de prijzen soms wel met 5.000 euro uit elkaar liggen. 5 mille! Dat is een hoop geld. In Zeeland wordt zo’n auto voor 5.000 euro meer aangeboden dan in Overijssel. Dat kan overigens ook aan het uitrustingsniveau liggen, dus helemaal lekker is de vergelijking niet. Echter: het loont dus wel degelijk om even verder buiten de provincie te kijken.