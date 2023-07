Extreem zeldzame Porsche Carrera GTZ gaat onder de hamer

Een Carrera GT is leuk, maar deze Carrera GTZ is pas echt bijzonder.

De Porsche Carrera GT is zonder meer een bijzondere auto, maar uiteindelijk zijn er toch nog 1.270 van gebouwd. Dat zijn er niet veel, maar ook niet extreem weinig. We hebben vandaag echter een Carrera GT voor ons die wel degelijk extreem zeldzaam is: de Carrera GTZ.

De Carrera GTZ, wat was dat ook alweer? De Z in de naam geeft het antwoord: dit een Carrera GT, maar dan volgens Zagato. Waar de Italianen met hun projecten vaak het hele design op de schop gooien, hebben ze het hier subtiel gehouden. De GTZ is eigenlijk vooral een Carrera GT met een vloeiende daklijn.

Wat dat nodig? Niet per se, want een Carrera GT is mooi zoals ‘ie is. Maar een beetje variatie is nooit verkeerd. Daarom is het mooi dat er nog coachbuilders zoals Zagato zijn, die hun eigen visie op bestaande ontwerpen los laten.

Je zou op het eerste gezicht zeggen dat alleen het dak is aangepast, maar er is meer… De Carrera GTZ heeft ook een voorbumper met grotere luchtinlaten en een strakkere achterbumper. Daarbij zijn ook de ronde uitlaten vervangen door ovale uitlaten.

Ondanks de coupé-achtige daklijn is de Carrera GTZ nog altijd een targa. Je kunt dus nog steeds het dakje eraf halen als je de hemelse V10 extra goed wil horen. Die overigens ongewijzigd is, want Zagato is een coachbuilder, geen tuner.

De Carrera GTZ was in eerste instantie een one-off, nota bene gemaakt in opdracht van een Nederlandse verzamelaar (woonachtig in Zwitserland). De eerste Carrera GTZ was een zilverkleurig exemplaar. Zoals je ziet is het echter niet bij één exemplaar gebleven.

Naar verluidt zijn er nog vier á vijf Carrera GT’s die de Zagato-conversie hebben gekregen. Dit exemplaar is wellicht de mooiste van allemaal, want deze Carrera GTZ is uitgevoerd in een prachtige donkergroene kleur. Dat is überhaupt al bijzonder, aangezien deze kleur origineel nooit geleverd is.

Deze auto is eerste 14 jaar als normale Carrera GT door het leven gegaan, want dit exemplaar is pas in 2019 langs geweest bij Zagato. Wat deze auto uniek maakt is het interieur. Waar deze andere Carrera GTZ’s een standaard interieur hebben, is hier alles opnieuw bekleed met groen leer. Ook prijken er nu Zagato-logo’s op de hoofdsteunen.

We hebben hier dus te maken met een uniek pareltje. Mocht er iemand geïnteresseerd zijn, dan hebben we goed nieuws: de auto wordt geveild. Aanstaande vrijdag gaat de online veiling van start via Carhuna.

Foto’s: DK Engineering