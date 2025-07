BMW M3 CS Touring is de snelste station op de ‘Ring

Kost wat, maar dan heb je wel de snelste station op de Nürburgring.

BMW is op recordjacht: ze pakken in één maand twee ‘Ringrecords. Het eerste was met de M2 CS, wat een discutabel record was. Dit was namelijk in de vage categorie ‘compacte auto’s’, waarbij de Cayman gemakshalve niet werd meegeteld. Nu hebben ze wederom een record te pakken.

Deze keer is de categorie iets duidelijker gedefinieerd: stationwagens. De M3 CS was aangeprezen als een stationwagen die ook op het circuit gebruikt kan worden, dus dan is een ‘Ringrecord eigenlijk een must.

Welnu, dat is gelukt. BMW heeft met de M3 CS Touring een tijd van 7:29.490 genoteerd, en daarmee is het officieel de snelste stationwagen op de Nordschleife. Daarmee pakt BMW het record af van eh… BMW. De normale M3 Touring was namelijk al de snelste station op de ‘Ring. Die noteerde in 2023 een tijd van 7:35.060.

De aanpassingen ten opzichte van een reguliere M3 Touring zijn niet enorm groot, maar ze maken dus wel het verschil op de Nürburgring. De CS heeft 550 pk – 20 pk meer dan de gewone M3 – en het koppel is gelijk. Verder is de auto 15 hele kilo’s lichter.

We moeten wel zeggen dat dit wederom een record is met weinig concurrentie. Er zijn weliswaar stationwagens van Audi en Mercedes met meer vermogen, maar dat zijn niet echt circuitauto’s. Maar dat is ook weer positief voor BMW: ze hebben met de M3 CS Touring, een redelijk uniek product. En tevens een heel duur product, want de vanafprijs is €213.041…