Deze zeldzame Audi R8 op Marktplaats heeft géén quattro

Deze Audi heeft de aandrijving op de juiste wielen.

Sinds kort maakt Audi EV’s met achterwielaandrijving, maar lange tijd hadden vrijwel alle Audi’s voor- of vierwielaandrijving. We hebben nu echter een exemplaar gevonden op Marktplaats die toch achterwielaandrijving heeft. En het is geen EV.

Het betreft een Audi R8 RWS, die geïntroduceerd werd in 2017. Dit was de eerste keer dat de R8 met achterwielaandrijving werd geleverd. Van de eerste generatie zijn er vele varianten geweest, maar die hadden allemaal vierwielaandrijving. De enige uitzondering was de raceversie, de R8 LMS. Quattro was namelijk niet toegestaan volgens de GT3-reglementen.

De Audi R8 RWS werd in een gelimiteerde oplage gebouwd, zoals Lamborghini eerder deed met de achterwielaangedreven Valentino Balboni. Van de RWS werden er 999 gemaakt. We moeten er wel bij zeggen dat er na de facelift alsnog een ongelimiteerde variant kwam: de R8 RWD. Ook de zwanenzang van de R8 – de RWD GT– had achterwielaandrijving.

De RWS heeft in principe net zoveel vermogen als de vierwielaangedreven V10, namelijk 540 pk. Verreweg de meeste klanten kozen echter voor de V10 Plus, met 610 pk. In de praktijk heeft de RWD dus minder vermogen dan de meeste R8’s, maar dat mag de pret niet drukken. Dit is juist de leukere versie, dankzij de achterwielaandrijving én de 50 kg die je daarmee aan gewicht bespaart.

Voor de spotters: kun je de Audi R8 RWS ook nog herkennen aan de buitenkant? Jazeker, dat is heel makkelijk. De striping is uniek voor de RWS. Verder heeft deze R8 geen afwijkende bumpers, zoals de achterwielaangedreven Huracán dat wel heeft, en er zitten ook geen badges op. Bijna niemand zal dus in de gaten hebben dat deze R8 geen quattro heeft.

Dit exemplaar heeft nog maar 3.300 kilometer op de teller staan, dus de eigenaar heeft deze auto waarschijnlijk behandeld als een collector’s item. Toch valt de vraagprijs op Marktplaats nog mee. Die bedraagt €149.999. Je zult nog wel even een Nederlands kenteken moeten regelen.