De ondergang van het reservewiel

Het reservewiel: vroeger had vrijwel elke auto er eentje. Tegenwoordig is het steeds vaker een zeldzaamheid. Met dank aan regelgeving.

Handig joh, zo’n reservewiel! Bij een lekke band is het altijd mogelijk om je reis na wat moeite te vervolgen. Het zogeheten ’thuiskomertje’ heeft al heel wat mensen weer op weg geholpen. Maar helaas: de volwaardige reserveband en zelfs het thuiskomertje zijn steeds vaker een zeldzaamheid. Nieuwe auto’s hebben er simpelweg geen meer.

Maar waarom dan? Dat kan diverse oorzaken hebben. Soms is er simpelweg gewoon geen ruimte voor. Neem een plug-in hybride. Die heeft vaak batterijen onder de bodemvloer van de bagageruimte liggen. Je moet ze natuurlijk ergens kwijt. In dit geval valt een reserveband al af wegens ruimtegebrek.

Reservewiel versus bandenreparatieset

Maar ook in niet-plug-in-hybrides schittert het reservewiel steeds vaker van afwezigheid. Ter vervanging rust een fabrikant een nieuwe auto steeds vaker uit met een bandenreparatieset. Die trend speelt al jaren, maar helemaal in de laatste twee tot drie jaar – met de opkomst van de WLTP-testnorm – lijkt het reservewiel echt zijn ondergang te hebben gehad.

Regels uit Brussel

En eigenlijk geven alle autofabrikanten dezelfde reden op. Het ligt puur aan de strenge emissienormen. Dankzij regels uit Brussel, verdwijnt het reservewiel uit het straatbeeld. Of beter gezegd: uit de kofferbak.

Hoger gewicht, hogere CO2-uitstoot, meer BPM

Vrijwel alle auto’s hebben tegenwoordig geen reserveband meer, maar alleen een bandenreparatieset. Een wiel inclusief velg maakt de auto zwaarder, dat resulteert bij een elektrische auto in een lagere actieradius en bij een auto met verbrandingsmotor in een hogere CO2-uitstoot. Een lager gewicht kan ook het verschil maken of je in een lagere categorie wegenbelasting valt. De combinatie van een reserveband en reservevelg weegt toch al gauw 15 kilogram of meer.

Bij een brandstofauto speelt ook mee dat een hogere CO2-emissie direct een hogere BPM-boete oplevert. De auto wordt dus duurder. We nemen even een Volkswagen Golf als voorbeeld. Bij een Golf neemt door het reservewiel de CO2-uitstoot met 1 gram per kilometer toe en dat betekent dat er naast 100 euro voor een thuiskomertje ook nog eens zo’n 130 extra BPM bij de prijs opgeteld kan worden. Dat tikt toch aardig aan.

Ruimtebesparend reservewiel

Je leest het goed: optioneel zijn er nog wel mogelijkheden om de auto uit te rusten met een reservewiel. Maar het gaat dan vrijwel altijd over een ‘ruimtebesparend reservewiel’. Dit is een thuiskomertje waarbij de krik en de wielsleutel in het oog van de band zijn geplaatst. Het ruimtebesparend reservewiel staat bij diverse fabrikanten nog op de optielijst, maar ze laten het liever weg. Want weglaten scheelt de nodige euro’s.

De vernieuwde Volkswagen Polo GTI – die in Nederland al een stevige 37.990 euro moet kosten – is ook leverbaar met een 18-inch plaatsbesparend reservewiel. Deze optie kost 100 euro. Dat valt mee, zal je denken. Maar wie de optie aanvinkt, zal zien dat de prijs niet toeneemt naar 38.090 euro, maar naar 38.222 euro. Je betaalt zonder extra wiel 7.634 euro BPM, maar inclusief extra band is dat 7.766 euro BPM. Toch bijzonder dat CO2-regels zorgen voor de ondergang van het reservewiel.