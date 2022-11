Veel te weinig boetes in 2022, rijk komt geld tekort

Ja, serieus. Omdat we netter rijden, mist de overheid centjes.

Het is soms best lastig om je aan de snelheid te houden. Niet zozeer omdat we een stel rijdende testosteron-bommen zijn, maar omdat de snelheid die je mag rijden gevoelsmatig 20-30 km.u te laag is.

Als je in België, Luxembourg, Duitsland, Frankrijk rijdt, of een ander normaal land (qua snelheidsbeperkingen), dan valt je op dat de maximumsnelheid realistischer is bij de omstandigheden.

Niet boos

Uiteraard worden argumenten als veiligheid en milieu gebruikt. Daar valt weinig tegenin te brengen. Langzamer rijden is beter voor het milieu én ongelukken op lagere snelheid zijn makkelijker te overleven. Nog een bijkomstig voordeel: het is zo veel makkelijker bonnen scoren voor de hermandad.

Nee, we gaan niet boos worden op de politie. Die voeren immers het beleid uit van de mensen waar wij op stemmen. We moeten dus boos zijn op onszelf. Maar het gekke is: we zijn minder hard gaan rijden en dat is dus slecht nieuws voor de mensen die willen dat wij langzamer gaan rijden.

Zoals jullie wellicht weten is gisteren Najaarsnota gepresenteerd. Daar zitten een hoop interessante feitjes in, maar voor ons is de meest relevante de boetegelden. Die zijn namelijk gedaald! Er is 86 miljoen euro MINDER binnengehaald dan de verwachting was.

Toedracht

Nu weten we ook meteen de ware toedracht van de verhogingen van de boetes. Dat is niet alleen om ‘mee te gaan met de inflatie’, maar ook om de Burmuda-driehoek van het overheids-huishoudboekje te spekken, om met Harrie Jekkers te spreken.

De reden dat er minder geld is opgehaald, is tweeledig. De eerste is corona. Wij zijn minder gaan rijden sinds corona. Pas nu begint het weer op het oude niveau te komen. De tweede reden is de hoge brandstofprijzen.

Hierdoor zijn we eveneens minder gaan rijden en als we rijden, doen we het rustiger aan. Iets te rustig, want het scheelt een bom duiten voor de overheid. Wij bij Autoblog rijden eigenlijk nooit te hard, dus we hebben geen idee wat al die boetes kosten.

