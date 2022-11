Ford E-Tourneo Custom is heel stille personenbus

De Ford E-Tourneo Custom is perfect om mensen te vervoeren die zichzelf graag horen praten.

Niet alleen alle reguliere personenauto’s worden elektrisch, datzelfde geldt voor busjes en bedrijfswagens. In dit geval hebben we een leuke voor je, de Ford E-Tourneo Custom. De Ford E-Transit Custom kende je al, die werd een tijdje geleden al onthuld. Dat was de bedrijfswagen-versie, dit is de personenvariant.

Specificaties

De in Turkije gebouwde elektrische personenbus komt heeft dezelfde aandrijflijn als de grijs kenteken-versie. Dat betekent een accupakket met een nettocapaciteit van 74 kWh. Deze kun je laden op 11 kW (AC) snelladen tot 125 kW. De actieradius is volgens Ford zo’n 370 km, dat scheelt 10 km met de versie zonder ruiten. Het accupakket is afkomstig uit de Ford F-150 Lightning. Niet letterlijk overigens, maar de ‘architectuur’ van de accu is identiek. Deze heeft volgens Ford een hogere energiedichtheid.

De motor van de Ford E-Tourneo Custom is 218 pk sterk. Niet extreem krachtig, maar in vergelijking met de dieseltjes die je normaal krijgt is het (vaak) een vooruitgang. Belangrijk om te weten, je kan er een kar achter hangen van maar liefst 2.000 kg. Dat is op zich wel heel erg prettig, mochten de inzittenden allemaal veel bagage meenemen. Ook handig is dat er 2,3 kW-aansluitingen zijn.

Ford E-Tourneo Custom

Je kans dus elektrische apparatuur aansluiten middels het Pro Power Onboard-systeem van Ford. In de bedrijfswagen-versie denk je wellicht meteen aan boormachines en dergelijke, maar een Playstation met TV moet dus ook kunnen. Wederom, heel erg handig voor de Autoblog-redactie als we met één auto naar de IAA in München mogen rijden.

Mocht je voornamelijk lange stukken rijden door Duitsland met je bus, is het goed om te weten dat een plug-in hybride of diesel-versie alsnog mogelijk is voor de compleet nieuwe Ford Tourneo Custom. In eerste instantie komen de dieselversies bij de Ford-dealer te staan. Dat zal media 2023 zijn. Daarna wordt de PHEV en deze elektrische Ford E-Tourneo Custom aan het gamma toegevoegd.

