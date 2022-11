Zo lusten we we er nog wel een paar, maar het is wel waar. Zonder Verstappen was Pérez wereldkampioen geworden, zij het nipt.

Je kan van Tom Coronel zeggen wat je wil, maar hij spreekt waarheden als een koe. Als zijn tante een piemeltje had, dan was het zijn oom geweest, aldus Coronel. Zeker in de Formule 1 heb je helemaal niets aan ‘als als als’, omdat je te maken hebt met zoveel variabelen.

Als Michael Masi de wedstrijd vorig jaar in Abu Dhabi had laten doodbloeden door achter de safetycar te finishen, dan was Lewis Hamilton een achtvoudig wereldkampioen. Als Jos Verstappen niet crashte in Brazilië 2003, had hij die race gewonnen in een Minardi die op een nul-stops strategie stond. En als Jos Verstappen in 2000 geen comeback maakte bij Arrows, dan had Tom Coronel de Formule 1 gehaald.

Als Als Als

Nu zijn dit wel heel erg grote gevalletjes van ‘als’. Maar het Mexicaanse Sportingnews kan er ook wat van. Die stellen namelijk dat zonder Verstappen Pérez wereldkampioen zou zijn. Zonder Max Verstappen zou Pérez 7 wedstrijden gewonnen hebben en 369 punten behaald hebben. Charles Leclerc daarentegen zou met 363 punten de tweede plaats veilig gesteld hebben.

Volgens de Mexicaanse publicatie heeft Sergio een heel goede tweede seizoenshelft gereden. Zijn wij het daarmee eens? Nou, nee, niet echt eigenlijk. Eigenlijk had Pérez maar drie goede races de tweede seizoenshelft: België (tweede), Singapore (winst) en Japan (tweede). In totaal stond Pérez in 2022 negen keer níet op het podium, terwijl zijn teamgenoot 15 races won in dezelfde auto.

Zou Pérez écht wereldkampioen kunnen worden?

Daarnaast is er nog het verschil tussen Pérez en Leclerc: dat zou dan zes punten geweest zijn. Als het echter zo close geweest zou zijn, dan was Ferrari ook ‘anders’ gaan rijden. Denk aan meer assistentie van Sainz en meer initiatief met strategieën.

Kijk, hier zie je heel goed waar het misgaat: Verstappen houdt Pérez van de leidende positie af.

Tenslotte het meest pijnlijke, Pérez moet nu eenmaal een teamgenoot hebben. Het valt maar te bezien hoe hij presteert ten opzichte van een Bottas, Ricciardo of Magnussen. Zou hij die altijd in de zak hebben?

Wij denken van niet. Pérez is sterk op stratencircuits, maar de kans dat een teamgenoot een paar puntjes wegsnoept bij de Mexicaan is levensgroot aanwezig, dus zou Pérez ook dan geen wereldkampioen geworden zijn. Mocht je het oneens zijn, mag je mening ventileren, in de comments!

