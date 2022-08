Stijging autoprijzen: dat geld lenen we gewoon!

Geld lenen voor auto neemt weer toe!

Het is toch altijd een dingetje. Geld lenen voor een auto. Als je alle comment-secties op autofora, autonieuws-sites, YouTube-filmpjes over auto’s er op naleest, dan spaart iedereen braaf en lenen ze alleen 50% voor een zestien-onder-één-kap. Eerst jarenlang sparen, vervolgens een oude occasion kopen. Dan kun je je moreel verheven voelen boven de gene in een splinternieuwe ‘huurauto’, zoals men leasewagens noemt.

Ondanks dat niemand toegeeft dat ze een lening afsluiten voor een auto, wil dat niet zeggen dat het niet gebeurt. Het is net zoiets als van die appelsap-windjes laten. We praten er niet over, maar het gebeurt stiekem best vaak. Dat blijkt uit een onderzoek van geld.nl. Dat van het geld lenen voor een auto, niet het overmatig drinken van appelsap.

Geld lenen voor auto

Bij Geld.nl hebben ze de Datamonitor Lenen waarop ze kunnen zien hoe het staat met – in dit specifieke geval – leningen voor een auto. In de eerste zes maanden van dit jaar leende men meer gemiddeld meer geld voor een nieuwe auto. Het gemiddelde bedrag is 12.554 euro. Dat was in 2021 nog 11.900 euro, een flinke stijging van meer dan 600 euro.

De reden ervoor is simpel, want auto’s worden steeds duurder. De prijzen van zowel occasions als nieuwe auto’s rijzen de pan uit. Door de prijsstijgingen moet men dus ook iets meer geld lenen.

Minder mensen

Opmerkelijk is wel dat er minder mensen een lening afsluiten voor een auto. In het eerste half jaar van 2022 leende 29 procent (een gedeelte) voor de aanschaf van de auto. Dat was in 2021 nog 30,5 procent. Dus ja, als mensen lenen, dan lenen ze meer. Echter, minder mensen lenen geld.

De reden voor dat laatste is ook vrij eenvoudig te verklaren. Auto’s zijn simpelweg te duur tegenwoordig. Hierdoor stellen mensen de aanschaf van een nieuwe auto nog eventjes uit.

Ok, dan nu even heel eerlijk. Uiteraard durft niemand het toe te geven, maar heb jij weleens geld geleend voor de aanschaf van een auto? Al dan niet een gedeelte? Je kunt het ontkennen, in de comments!