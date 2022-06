Gespot: 7x een exotische cabrio

We gaan nog even verder op het thema cabrio’s, met een aantal dikke cabriospots!

Het was je misschien al opgevallen, maar deze week zetten we cabrio’s extra in het zonnetje. Met het weer van deze dagen moet je wel een hele grote hekel aan cabrio’s hebben om geen zin te krijgen in dakloos rijden. Collega @willeme heeft jullie al de nodige cabrio-heerlijkheid voorgeschoteld, maar we gaan nu kijken naar een aantal bijzondere cabrio’s die in het wild gespot zijn.

Aston Martin Vantage Formula 1 Edition Roadster

We trappen dit lijstje af met een kersverse spot: een Vantage Formula 1 Edition Roadster die deze week in Amersfoort geparkeerd stond. Dit is een special edition geïnspireerd op de Formule 1 Safety Car. De Safety Car is natuurlijk geen cabrio, maar bij deze Formula 1 Edition kun je wél kiezen voor een Roadster. Naast een grote taartschep heeft deze versie ook 25 pk extra, wat het totaal op 535 pk brengt.

Porsche 991 Speedster

Een Porsche 991 Cabrio is hartstikke tof, maar niet heel zeldzaam. Zelfs een Turbo niet. Als je echt wat speciaals wenst heeft Porsche echter de Speedster. Van de 991-generatie zijn er 1.948 gebouwd, een verwijzing naar het jaar waarin de 356 het levenslicht zag. De eigenaar van dit Belgische exemplaar maakt de zijne nog wat specialer met een verfrissend PTS-kleurtje (Mint Green) én een gepersonaliseerd kenteken.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Dit moet wel een van de meeste absurde cabrio’s van de laatste 20 jaar zijn: de Mercedes G 650 Landaulet. Een verlengde, opgehoogde G-klasse met V12 en een stoffen cabriodak. Je moet er maar op komen. Dit exemplaar werd eerder dit jaar gespot door niemand minder dan Wouter. Gezien de zeldzaamheid en het prijskaartje van €886.274 is het niet verbazend dat dit de enige is op Nederlands kenteken.

PGO Speedster

Er zijn dagen dat je geen PGO Speedster tegenkomt. Veel mensen weten waarschijnlijk überhaupt niet van het bestaan af van dit merk. Op het eerste gezicht lijkt het een 356 Speedster, maar het is Franse reïncarnatie van deze Porsche. De techniek is afkomstig van Peugeot. Achterin is de motor uit de 206 GTI te vinden.

Lamborghini Diablo VT Roadster

Aventador Roadsters zijn er genoeg in Nederland, maar een Diablo VT Roadster: daar maak je pas echt de blits mee. Deze Lambo oogt anno 2022 niet minder spectaculair dan in de jaren ’90. Het is op deze foto niet te zien, maar dit fraaie donkerblauwe exemplaar staat gewoon op Nederlands kenteken. Een geweldige aanblik, zo op de A2.

Mercedes SLR 722 S Roadster

Een Mercedes SLR 722 S Roadster is een echte zeldzaamheid, oftewel een eenhoorn, om het even in goed Nederlands te zeggen. Er zijn er namelijk maar 150 van gebouwd. Dit zijn de spots waar je het voor doet als spotter. Het getal 722 is een hoedtik richting Stirling Moss, die met dit startnummer in 1955 aan de start van de Mille Miglia verscheen. De 722 S heeft 650 pk in plaats van 626 pk en nog diverse andere upgrades. Je kunt ‘m onder andere herkennen aan de splitter en de velgen.

Ferrari SP1 Monza

We sluiten af met een auto die ook voorbij kwam in ons lijstje met duurste auto’s van 2021. Met een prijskaartje van €1,3 miljoen stond deze Ferrari Monza SP1 op nummer twee. @ruubkluif had het geluk om ‘m in het wild tegen. Zo kun je mooi zien dat de eigenaar ook een bijpassende helm heeft. Dat is wel een nadeeltje van deze cabrio: je kunt niet zomaar met je haren in de wind gaan zitten. En je kunt niemand meenemen. Maar dat maakt deze spot niet minder bijzonder. Integendeel.